Zastavte slovní agresi Motoristů, vyzvaly ekologické organizace Babiše
Asociace ekologických organizací Zelený kruh zaslala premiérovi Andreji Babišovi (ANO) otevřený dopis s výzvou, aby zastavil slovní útoky Motoristů na nevládní organizace a úředníky. Motoristé podle jejich názoru vyvolávají ve společnosti nenávist a jejich slovní agresivita vůči nevládnímu sektoru a zaměstnancům státu stále narůstá. Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka řekl, že spíš než slovní útoky by mělo být zastaveno financování neziskových organizací ve zmíněné asociaci.
Zelený kruh v dopise připomněl jeho výroky, který ekologické organizace označil za zelené teroristy a Hnutí Duha za teroristickou organizaci. Zelenému kruhu se nelíbily ani výroky poslance Motoristů a vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka, který nazval úředníky státních institucí parazity, chátrou a škodnou, jež mají Motoristé v plánu postupně deratizovat. Hnutí Duha následně zaslalo Macinkovi i Turkovi předžalobní výzvu.
"Spíše než slovní útoky Motoristů by mělo být zastaveno jakékoli státní či veřejné financování kterékoli 'neziskovky' sdružené v nátlakové organizaci Zelený kruh," reagoval Macinka na otevřený dopis organizace.
Macinka Turkovu narážku na parazity vysvětlil tak, že tím mínil ukončovaní podle jeho názoru "prapodivných spoluprací státních úřadů s pochybnými aktivisty", kteří se situují do rolí odborníků. Ve skutečnosti jsou ale součástí organizovaných struktur, které v duchu svého subjektivního vidění světa častokrát působí proti zájmům Česka, míní šéf české diplomacie. Babiš i ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už dříve označili Turkovy výroky za nepřijatelné.
Asociace jako další příklad uvedla Turkův nedávný příspěvek na sociálních sítích, ve kterém obvinil Hnutí Duha z toho, že blokovalo výstavbu přehrady Nové Heřminovy, kvůli čemuž při povodních zemřeli lidé. Toto tvrzení je podle Duhy nepravdivé. Zelený kruh se ohradil také proti výroku ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé), který v rozhovoru pro CNN Prima News označil odmítače jaderné energetiky za zlo, které se musí vymýtit.
"Když jsme vás na podzim 2025 upozorňovali na rizika spojená s tím, že za MŽP budou odpovídat Motoristé, reagoval jste ujištěním, že budete na jejich fungování dohlížet a v případě potřeby jej korigovat. Realita je však taková, že útoky na ekologické organizace jsou na denním pořádku," napsal Zelený kruh premiérovi.
Otevřený dopis podepsali účastníci říjnového setkání zástupců ekologických organizací s Babišem. Patří k nim například ředitelka Zeleného kruhu Petra Kolínská, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican, programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh či environmentální influencerka Rozárie Haškovcová. Žádají, aby premiér z opakovaného používání nenávistného slovníku vyvodil důsledky.
"Nenávistnými výroky na adresu konkrétních organizací, jejich zaměstnanců a státních úředníků překročili představitelé Motoristů hranice demokratické debaty. Je odpovědností premiéra, který Motoristy do vlády pozval, aby jejich slovní agresi ukončil," shrnula Kolínská.