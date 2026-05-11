Babiš: V návrhu zákona o referendu je otázkou, kdy budou výsledky platné
V návrhu zákona o všeobecném referendu, jak ho připravuje koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů, není ještě dotažena otázka kvóra, které určuje minimální účast voličů nebo počet hlasů potřebný k tomu, aby bylo hlasování platné a závazné. Je otázka, jaké bude, řekl v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO).
Zopakoval, že hlasování se nemá týkat členství země v EU či Severoatlantické alianci, jako o možných tématech hovořil o eutanazii či právu dětí užívat sociální sítě. Aby stát ušetřil, mělo by hlasování být podle premiéra v termínech voleb. Koaliční rada se k normě vrátí dnes večer. Podle hnutí SPD, které zákon prosazuje, už je návrh prakticky hotov.
Pravidla připravovaného zákona o obecném referendu by měla být podle vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka (Motoristé) rozumně nastavena tak, aby se všelidové hlasování mohlo uskutečnit jen výjimečně a nestalo se obdobou voleb. Turek novinářům při příchodu na jednání kabinetu řekl, že myšlenku referend nepodporuje stejně jako jeho strana, příprava zákona je ale součástí programového prohlášení vlády. Diskuse o stanovení pravidel by tak podle něj měla vést k rozumné podobě zákona, když už to musí být.
Podle předsedy SPD Tomia Okamury existuje dohoda na tom, že by se jednalo o závazné referendum. "Jsme dohodnutí i na počtu podpisů, který by měl být. Teď se pohybujeme zhruba na těch 300 tisících," řekl po minulém zasedání koaliční rady. Zákon má umožnit všelidové hlasování a stanovit, o jakých otázkách bude tímto způsobem možné rozhodovat. Vláda v programovém prohlášení předeslala, že předmětem referenda nebude členství Česka v EU ani v NATO.
Podle serveru Seznamzpravy.cz koaliční lídři zatím nemají shodu na parametrech, za kterých by mělo být hlasování platné. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) prosazuje podle serveru model podobný existujícím referendům v obcích, a to, aby byl výsledek referenda závazný, budou-li splněny dvě podmínky: nadpoloviční většina hlasujících musí hlasovat pro a zároveň tato většina musí tvořit aspoň 25 procent všech oprávněných voličů. SPD chce naopak měkčí podmínky.
"Musíme nalézt shodu, jaká má být minimální účast hlasujících v referendu, respektive, jaký má být minimální podíl hlasujících pro konkrétní otázku ve vztahu k celkovému počtu oprávněných hlasujících. Zde ještě úplná shoda není," uvedl Tejc.
K přijetí ústavního zákona je nutný souhlas třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů. Ve Sněmovně by tak kabinet potřeboval na schválení zákona 120 hlasů, ANO, SPD a Motoristé jich mají 108.