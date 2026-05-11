Slovenský prezident: Chci řešení, jež zabrání konfiskacím dle Benešových dekretů
Pro nalezení řešení, které bude na Slovensku bránit dalším konfiskacím majetku na základě takzvaných Benešových dekretů, se vyslovil slovenský prezident Peter Pellegrini. Řekl to v reakci na víkendové zvolení Pétera Magyara novým maďarským premiérem. Magyar po dubnových maďarských volbách ve vztahu ke Slovensku uvedl, že požaduje vyřešení záležitosti ohledně uvedených dekretů, které po druhé světové válce v tehdejším Československu mimo jiné omezily majetková práva německé a maďarské menšiny.
"Pevně věřím, že toto téma nepřeroste do nějakého zásadního konfliktu, ale že oba premiéři a obě vlády najdou způsob technického řešení. Pokud se tu debatu podaří posunout do čistě pragmatického a technického řešení, nic nestojí v cestě dobrým vztahům mezi Slovenskem a Maďarskem," uvedl Pellegrini.
Magyar po dubnovém telefonátu s předsedou slovenské vlády Robertem Ficem žádal, aby do budoucna už nebyla na Slovensku konfiskována půda příslušníků maďarské menšiny na základě dekretů, které z londýnského exilu za druhé světové války i po návratu do vlasti vydával tehdejší československý prezident Edvard Beneš a které se mimo jiné týkaly majetkových záležitostí zejména Němců a Maďarů na československém území. Magyar se rovněž vyslovil pro zrušení slovenského zákona, na jehož základě podle něj občanům Maďarska na Slovensku hrozí vězení. Slovenská vládní koalice loni v novele trestního zákoníku prosadila, že půlroční vězení bude hrozit lidem, kteří dekrety zpochybňují. Fico po telefonátu s Magyarem tvrdil, že Slovensko a Maďarsko mají odlišné postoje k dekretům.
Kandidátka na ministryni zahraničí v nové maďarské vládě Anita Orbánová dnes v parlamentu o Slovensku podle agentury MTI řekla, že není možné prohlubovat vztahy se zemí, kde je maďarská menšina posuzována na základě kolektivní viny. To podle ní znemožňuje dobré sousedské vztahy a je to i naprosto v rozporu s právem a hodnotami Evropské unie i se základními lidskými právy.
Neparlamentní strana Maďarská aliance, která na Slovensku zastupuje početnou maďarskou menšinu, dříve uvedla, že Slovensko od roku 1991 prokazatelně zkonfiskovalo na základě uvedených dekretů přes 5300 pozemků. Správce státní půdy SPF to podle médií odmítl a tvrdil, že případy se zejména týkají odstraňování dřívějších chybných zápisů v evidenci pozemků. Podle Bratislavy k některým nemovitostem nebylo v minulosti v souladu s dekrety zapsáno vlastnictví Slovenské republiky.