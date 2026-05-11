EU se shodla na nových sankcích proti násilným židovským osadníkům i Hamásu
Evropská unie se shodla na uvalení nových sankcí vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas následně na sociální síti X oznámila, že politické shody bylo dosaženo i ohledně nových sankcí vůči představitelům palestinského hnutí Hamás. Návrh, který byl na stole již delší dobu, muselo jednomyslně schválit všech 27 států Evropské unie. Dosud se proti stavělo zejména Maďarsko, výhrady měla ale i Česká republika.
"Ministři zahraničí EU právě schválili uvalení sankcí na izraelské osadníky kvůli násilí vůči Palestincům. Zároveň se dohodli na nových sankcích vůči předním představitelům Hamásu," napsala Kallas. "Byl nejvyšší čas posunout se od patové situace k činům. Extremismus a násilí mají své důsledky," dodala.
Českou republiku na pondělním jednání zastupuje náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský. Český ministr Petr Macinka na dubnovém setkání unijních ministrů připustil, že Česko, které má s Izraelem tradičně přátelské vztahy, by bylo ochotno návrh podpořit. Je ale potřeba, aby byla vyjednaná určitá kompromisní dohoda.
"Některé země to ale znovu chtějí zpřísňovat a uvalovat sankce i na izraelské vládní politiky a ministry, to myslím, že nemá šanci projít," dodal v dubnu Macinka. Sankce by neměly být jednostranné, doplnil. V původní verzi návrhu bylo podle něj i uvalení sankcí vůči Hamásu.