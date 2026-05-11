Bavorský premiér pojede na sudetský sjezd do Brna. Podle Macinky si to neužije
Bavorský premiér Markus Söder navštíví navzdory vyhrocené debatě v Česku příští týden sjezd sudetských Němců v Brně, řekl po jednání předsednictva své strany Křesťansko-sociální unie v Mnichově. Z moravské metropole Söder zamíří do Prahy za českým prezidentem Petrem Pavlem, který jej pozval na Pražský hrad.
"Chci to tu ještě jednou jasně říci, po některých debatách v Česku: Samozřejmě pojedu na Sudetoněmecký sjezd do Brna. Je to vyjádření podpory sudetským Němcům," uvedl Söder. Bavorský premiér je tradičně patronem sudetských Němců, kteří jsou od roku 1954 považováni vedle Švábů, Franků a Starobavorů za jeden z kmenů Bavorska.
Söder až dosud svou účast na sjezdu sudetských Němců v Brně oficiálně nepotvrdil. Na konci dubna už účast na sjezdu potvrdil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt, který je rovněž člen CSU a v jehož ministerské kompetenci jsou otázky vyhnanců. Söder pronese v neděli 24. května na sjezdu projev.
Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, bude poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů navrhla Poslanecké sněmovně usnesení, ve kterém chce, aby s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila. Dolní komora českého parlamentu by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. O usnesení se bude po přerušení znovu jednat ve čtvrtek. Organizátoři už uvedli, že se sjezd uskuteční, ať budou poslanci hlasovat jakkoli.
Sudetoněmecký sjezd byl také tématem pátečních jednání českého ministra zahraničí Petra Macinky v Berlíně. Hovořil o něm se svým protějškem Johannem Wadephulem, ale například i s poslancem Spolkového sněmu a předsedou Česko-německé parlamentní skupiny Stephanem Mayerem. Ten téma rozhovoru potvrdil, podrobnosti ale odmítl sdělit s tím, že se jednalo o rozhovor důvěrný.
Ministr Macinka v rozhovoru, který v Berlíně poskytl prestižnímu německému deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung, uvedl, že si podle něj Dobrindt a Söder sjezd sudetských Němců v Brně neužijí. Zopakoval také kritiku na adresu předáka sudetských Němců Bernda Posselta i iniciativy Meeting Brno, která sudetské Němce do moravské metropole pozvala. V pátek v Berlíně zároveň zdůrazňoval, že podle něj česká debata o sjezdu nebude mít na česko-německé vztahy vliv.