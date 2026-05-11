Prezident podepsal zákon, který vládě umožní omezit ceny pohonných hmot
Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který podepsal prezident Petr Pavel. O podpisu informoval v tiskové zprávě odbor komunikace prezidentské kanceláře. Zákon má vstoupit v účinnost vyhlášením ve Sbírce zákonů.
Zákon reaguje na rostoucí ceny u čerpacích stanic, které se začaly zvyšovat v důsledku blízkovýchodního konfliktu. Sněmovna zákon projednávala ve stavu legislativní nouze, což bylo v tomto volebním období poprvé, kdy vláda o jeho vyhlášení požádala. Senát zákon posléze odmítl, ale Sněmovna ho hlasy vládní koalice přehlasovala.
Prezident Pavel řekl již dříve, že je věcí vlády, jakým způsobem se rozhodne regulovat ekonomická opatření. Dodal, že v principu zásahy do trhu nepovažuje za šťastné.
Vláda nebude smět stanovit minimální nebo pevnou cenu pohonných hmot. Bude mít ale pravomoc zasahovat i v případě, pokud si to vyžádají důsledky takové mimořádné situace. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to ve sněmovní debatě popsala jako situaci, kdy napětí na světových trzích opadne, ale ceny neklesnou, protože prodejci je budou uměle udržovat dál. Sněmovna zákon přijala v předložené podobě bez pozměňovacích návrhů.
Podle ministryně je jediným cílem návrhu dát vládě silnější, rychlejší a právně pevnější nástroj pro situace, kdy nastávají mimořádné otřesy na trhu s pohonnými hmotami.
Sněmovní opozice kritizovala především to, že pro vyhlášení stavu legislativní nouze nejsou důvody, jak je vyžaduje zákon. Zaznívaly i námitky, že jde o návrat k socialismu a centrálnímu stanovování cen. Zákonodárci vyjadřovali i obavy z příliš silného nástroje pro vládu bez soudní kontroly. V Senátu zaznělo, že vydání vládního nařízení by podle zákonného vymezení bylo jen na rozhodnutí kabinetu a nemohlo by být napadeno u správních soudů, pouze u Ústavního soudu. Ministerstvo financí by se tak vyhnulo správním žalobám o náhradu škody od provozovatelů čerpacích stanic, které nyní nutí prodávat pod nákupní cenou.
Opoziční ODS místo toho navrhovala snížení spotřební daně z nafty a benzinu o 1,70 Kč na litr. Vláda s tím ale nesouhlasila. Ministerstvo financí místo toho prodejcům část daně prominulo.
Kabinet chce zákonem nahradit opatření, kterým ministerstvo financí stanovuje nejvyšší povolenou marži prodejců pohonných hmot a zároveň prominulo část spotřební daně na naftu. Původně schválené opatření platilo do konce dubna. Vláda od května chtěla ceny upravovat na základě nového zákona, který ale čekal na podpis prezidenta. Kabinet proto opatření prodloužil i na květen.