Začalo hlasování v komunálních volbách a výběr třetiny senátorů
V Česku začaly v pátek ve 14:00 celorepublikové komunální volby, deváté od vzniku samostatného státu. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Horní komora se takto proměňuje každé dva roky od svého naplnění před 30 lety, letos to bude popatnácté. Volební místnosti se otevřely rok po loňských sněmovních volbách. V příštím roce žádné celostátní volby plánovány nejsou.
Ve volbách do obecních zastupitelstev lidé rozhodnou o tom, kdo bude moci příští čtyři roky určovat chod jejich města, městyse či vesnice, kde žijí. O tom, kteří z téměř 190 000 kandidátů budou patřit mezi zhruba 62.000 zastupitelů, může hlasovat více než osm milionů voličů. V minulých volbách toto právo využila necelá polovina z nich.
Už v úvodním kole senátních voleb letos lidé mohou rozhodnout o tom, zda i v Senátu získá většinu vládní tábor, nebo si ji zachová opozice. Pokud nerozhodnou hned v prvním kole, tak v něm vyberou až 52 finalistů, mezi nimiž zvolí vítěze za týden ve finálových duelech. Takový duel již nyní budou mít na Rychnovsku, kde o voličskou přízeň usilují pouze dva kandidáti.
Mezi první voliče budou patřit tradičně představitelé parlamentních stran včetně premiéra Andreje Babiše a předsedů obou komor Parlamentu - Miloše Vystrčila (ODS) a Tomia Okamury (SPD). Prezident Petr Pavel dal přednost soukromé dovolené a zatím své plány nezměnil.
Volební místnosti jsou na tradičních místech, většinou ve veřejných budovách, zhruba rok od loňských sněmovních voleb. Budou dnes standardně otevřeny do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky hlasování, zejména v případě obecních voleb, budou ale k dispozici zřejmě až v neděli ráno.
Letošních přibližně 190.000 kandidátů v komunálních volbách je o zhruba 5000 méně než při předchozích obecních volbách v roce 2022. O složení zastupitelstva je v podstatě předem rozhodnuto v šestině menších obcí, kde se podařilo dát dohromady jen tolik kandidátů, kolik je zastupitelů. Ve třetině obcí pak mají na výběr jen jednu kandidátní listinu.
Komunální volby se neuskuteční v pěti obcích, kde se nepřihlásil dostatek kandidátů. Před čtyřmi lety bylo takových obcí 11. Do dílčích voleb, které budou zřejmě v lednu příštího roku, bude řídit chod pěti obcí bez zastupitelstva správce jmenovaný ministerstvem vnitra.
Senátory by se tento měsíc rádo stalo 154 kandidátů, což je o osm desítek méně než při předchozích volbách před šesti lety. O znovuzvolení usiluje 23 z 27 stávajících senátorů, jejichž mandát letos končí. O udržení 11 křesel usilují Starostové, o devět mandátů klub ODS a TOP 09. Po třech senátorských křeslech mohou ztratit klub KDU-ČSL a frakce SEN 21 s Piráty. Senátorský klub ANO obhajuje jediný mandát z nynějších 15.
V Senátu dál pokračují dvě třetiny senátorek a senátorů, kterých se letos volby netýkají. Bez ohledu na výsledek voleb by tak v klubu ODS a TOP 09 zůstalo 21 členů včetně zástupce hnutí Naše Česko, klub Starostů má jistých sedm členů a lidovecký klub devět členů. K udržení minimální většiny v Senátu by této trojici frakcí stačilo, aby jejich adepti vyhráli letos volby ve čtyřech obvodech.
Nynější vládní hnutí ANO a SPD by k dosažení většiny potřebovala vyhrát ve všech 27 obvodech. Motoristé, kteří stejně jako SPD zástupce v Senátu nemají, do senátních voleb nikoho nenominovali. ANO má ve hře celkově nejvíce kandidátů, a to 24, SPD pak 17 nominovaných. ODS kvůli dohodě na společné podpoře kandidátů s dalšími uskupeními navrhla 14 adeptů, Starostové 13, lidovci pět a TOP 09 tři, stejně jako Piráti, SEN 21 nebo hnutí Naše Česko.