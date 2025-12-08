Začalo bourání ostravské kolonie Bedřiška
Policisté dnes brzy ráno zajistili dům k demolici v bývalé hornické kolonii Bedřiška v Ostravě. V minulých dnech na jeho střeše navzdory chladnému počasí setrvávali aktivisté, kteří se snažili bourání zabránit. Ti na něm nyní nebyli. ČTK o tom dnes informoval starosta Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu) a policejní mluvčí Eva Michalíková. Hujdus uvedl, že kolem 6:30 začalo bourání objektu. Mluvčí obyvatel Bedřišky Eva Lehotská ČTK řekla, že vyhrála arogance moci, ale boj za lidská a občanská práva na Bedřišce bude pokračovat.
Bourání prázdných finských domků v osadě začalo 12. listopadu. O den později přijeli podporovatelé osady a obsadili poslední dům, který je zařazený v aktuální demoliční vlně. Odpůrci bourání namítají, že kolonie je příkladem ojedinělé komunitní práce, kde se povedlo přetvořit sociálně slabou lokalitu ve funkční sousedství a je příkladem bezproblémového soužití mezi romskou komunitou a majoritní společností. Ne vždy tomu tak ale bylo. Osada se potýkala s kriminalitou a v roce 2010 musela policie řešit žhářský útok na jeden z domů obývaných romskou rodinou. Láhev tehdy vlétla do dětského pokoje, kde spala čtrnáctiletá dívka. Rána ji vzbudila a láhev se jí podařilo rychle uhasit. Lidé žijící v osadě se po útoku obávali o svou bezpečnost. Později se ukázalo, že zápalnou láhev do objektu vhodili jiní obyvatelé kolonie, motivem byly sousedské spory. Obyvatelé osady nyní žádali o pomoc i prezidenta Petra Pavla nebo zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Oba jejich úsilí o záchranu osady podpořili.
"Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vnímal demonstraci aktivistů jako pokojný projev názoru," uvedl Hujdus. "S ohledem na nepříznivé počasí v zimním období ale nechceme tento stav dále prodlužovat," dodal.
Bourá se podle něj pět měsíce neobydlených objektů, jejichž nájemníci se odstěhovali. "Na Bedřišce dál zůstává zhruba 15 nájemních domů, ve kterých se bydlí a několik let ještě bydlet bude," uvedl Hujdus.
Bouraný objekt je částí dvojdomku. Starosta uvedl, že rodině, která obývá druhou, nebouranou polovinu, nabídla radnice během demolice ubytování v hotelu. Obyvatelé druhé části domku to podle Hujduse odmítli, nicméně nabídka podle něj stále trvá. Řekl, že bouraná část byla neobývaná déle než dva roky.
"To co se děje na Bedřišce a jakým způsobem obvod nekomunikuje s občany, je skutečně něco, co by se v demokracii stávat nemělo," uvedla Lehotská. Doplnila, že obvodní zastupitelstvo by se dnes mělo zabývat další žádostí o zastavení demolice. "Oni to udělali ještě před tím, než k tomu došlo. Domnívám se, že vánoční dárek, který připravil obyvatelům Bedřišky náš městský obvod, skutečně svědčí v uvozovkách o citlivém přístupu vůči obyvatelům a občanské společnosti vůbec," podotkla Lehotská.
Policejní mluvčí uvedla, že v minulých dnech požádal starosta policii o součinnost z obav z protiprávního jednání při demolici v Bedřišce. Dodala, že policie zajistila bezpečnostní perimetr a dohlíží na bezpečnost při demolici.
Radnice ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nařídila demolici, neboť o domy v osadě kvůli jejich stavu nechce pečovat. Podle radnice jsou za hranicí životnosti a náklady na opravy jsou vysoké. Obvod chce postupně nájemníky vystěhovat a nechat lokalitu jako strategickou územní rezervu. Obyvatelé tvrdí, že finské domky nejsou v tak špatném stavu.
čtk, tb