Volby podle Babiše potvrdily, že ANO je nejsilnější politickou silou v Česku. Na prezidenta už kandidovat nebude
Komunální volby potvrdily, že ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních kromě Senátu, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Hnutí se podle něj přiblížilo výsledku z roku 2022, kdy přitom jeho politici měli z opoziční role víc času na kampaň, dodal. Úspěšné byly podle Babiše pro ANO i senátní volby, byť očekává, že před druhým kolem se proti kandidátům jeho hnutí spojí ostatní strany.
Vládní koalice ANO s SPD a Motoristy bude podle Babiše fungovat až do řádných voleb v roce 2029. "Je jasně dáno, že když vedení měst a obcí budou chtít s námi spolupracovat, tak spolupracovat budeme. Jsme vláda pro všechny občany ČR, nejen voličů trojkoalice. Chováme se jako vláda všech," uvedl. Zmínil, že má na mysli hlavně Prahu, kde je ANO v průběžném sčítání na čtvrtém místě.
Výsledek voleb celkově považuje Babiš za velice dobrý. Kritizoval, že v komunálních volbách dominovala celostátní témata, kampaň byla podle něj navíc nepravdivá. Zmínil v té souvislosti například kritiku navrhovaného schodku státního rozpočtu.
Za neúspěchem v Praze vidí Babiš dlouhodobou kampaň proti své osobě. "Je tady dlouhodobě budovaná nenávist vůči mé osobě, trvale, systematicky. Média proti mně do poslední chvíle stále štvou," řekl Babiš.
Ve velkých městech podle Babiše ANO preferuje vznik koalic na půdorysu vládní koalice. Na novém vedení hlavního města bude záviset, zda bude chtít spolupracovat s vládou na velkých infrastrukturních projektech, řekl. "Stoosmička (ve Sněmovně) přijímá zákony a rozhoduje o rozpočtu, záleží na nich jestli budou chtít dělat ty projekty," uvedl.
Zároveň pak vyloučil, že by v budoucnu opětovně kandidoval na prezidenta. V předchozích volbě hlavy státu v roce 2023 ve druhém kole prohrál se současným prezidentem Petrem Pavlem. Příští prezidentské volby se uskuteční v roce 2028, Pavel zatím s konečnou platností nepotvrdil, zda se bude ucházet o znovuzvolení.
Premiér nechtěl spekulovat ani o dalších možných kandidátech, které by ANO do prezidentské volby mohlo vyslat. První místopředseda hnutí Karel Havlíček k tomu doplnil, že se nyní ANO soustředí na vládnutí a na to, aby dotáhlo do konce věci, které si vytyčilo.