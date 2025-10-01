0:00
Astrounat Brázda
Ropa

Viktor Orbán trvá na závislosti na ruské ropě, Trumpovi a unijním sousedům navzdory

Podle maďarského premiéra Viktora Orbána bude jeho země i nadále závislá na ruské energii, navzdory požadavkům amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby všechny země EU a NATO přestaly nakupovat ruskou ropu a plyn. Orbán při příjezdu na neformální summit do Kodaně prohlásil, že EU by měla mít s Ukrajinou uzavřenou pouze strategickou dohodu. Členství v Evropské unii je příliš, řekl maďarský premiér novinářům.

"Maďarsko je suverénní země. O našem energetickém mixu rozhodujeme my. Zadruhé nemáme žádnou jinou možnost. Máme možnost odebírat něco přes Chorvatsko, ale to není dostatečné. Potřebujeme hlavní plynovod a tím je ten ruský," prohlásil Orbán.

K ukončení odběru ruských energií Slovensko a Maďarsko opakovaně vyzývají zástupci EU, její členové i další státníci. Ve svém nedávném projevu k Valnému shromáždění OSN podobný krok požadoval i americký prezident Donald Trump, který si následně o ruské energii telefonoval přímo s Orbánem. Slovensko a Maďarsko mají dlouhodobě námitky proti postupu EU ohledně ukončení dovozu energií z Ruska. Evropská komise navrhla přestat do roku 2027 dovážet veškeré energie z Ruska.

"Maďarsko je vnitrozemský stát. Je to jiná situace, nemohu změnit geografii," řekl maďarský premiér. Trump podle něj "respektuje suverenitu jiných zemí".

Jedním z témat, pro které bude předseda unijních summitů António Costa hledat dnes podporu, je i prolomení současné patové situace okolo potenciálního členství Ukrajiny a Moldavska v EU. Stávající pravidla vyžadují, aby každou fázi přístupového procesu podpořilo všech 27 zemí EU jednomyslně, Costa se ale snaží prosadit možnost schválení jen kvalifikovanou většinou, a tak obejít nynější veto maďarského premiéra.

"Nepřipadá v úvahu," reagoval na tento plán Orbán při svém příchodu na jednání. O tom, že Ukrajinu nechtějí v EU, rozhodli podle maďarského premiéra přímo obyvatelé jeho země v referendu. "V Maďarsku jsme o tom měli referendum a lidé hlasovali proti. Takže není to má politická pozice, že nepodporujeme členství Ukrajiny v EU. Je to rozhodnutí maďarského lidu, jsme demokratická země," hájil se maďarský premiér. "Ukrajina je hrdinský národ, musíme je podporovat, o tom není pochyb, otázkou je ale, jakou formou to uděláme. Členství v EU je příliš, stačí strategická dohoda," dodal.

čtk, tb

