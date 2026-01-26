Venezuelská prozatímní prezidentka už nechce přijímat rozkazy z USA
Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguez odmítá přijímat rozkazy ze Spojených států. Chce, aby vnitřní neshody řešili venezuelští politici.
Na počátku měsíce uneslo americké komando prezidenta Nicoláse Madura, kterého USA viní z narkoterorismu. Nové vedení země, v jejímž čele stanula dřívější viceprezidentka Rodríguezová, podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nyní se Spojenými státy spolupracuje výborně.
"Dost bylo rozkazů z Washingtonu politikům ve Venezuele. Nechte venezuelské politiky vyřešit naše rozdíly a vnitřní spory," uvedla nyní Rodríguez v projevu k ropným dělníkům ve venezuelském státě Anzoátegui.
Americké síly 3. ledna vtrhly do Caracasu a zajaly Madura. Velká flotila amerických lodí blokuje Venezuelu a USA měsíce v jižním Karibiku a v Tichém oceánu ničí lodě podezřelé z přepravy narkotik. Trump nedávno prohlásil, že USA budou Venezuelu spravovat ještě roky.
Po Madurově zajetí Trump oznámil, že Spojené státy budou zpracovávat venezuelskou ropu a prodávat ji na mezinárodních trzích. Dohoda s Caracasem podle něj počítá s poskytnutím až 50 milionů barelů, což jsou zhruba dva měsíce venezuelské těžby. Peníze z prodejů budou uloženy na účtech pod kontrolou Spojených států, které také budou rozhodovat o jejich využití.