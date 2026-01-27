Macinka si myslí, že nikoho nevydíral - a za trest Pavel nepojede na summit NATO
Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka své výroky z textových zpráv prezidentově poradci Petru Kolářovi nepovažuje za vydírání hlavy státu. Snaha ovlivnit něčí postoj v politice je podstatou každého vyjednávání, řekl Macinka na dnešní tiskové konferenci.
Na letním summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku by podle Macinky neměl Česko reprezentovat Pavel, jak bylo v plánu. Šéf diplomacie chce svůj postoj sdělit ve středu generálnímu tajemníkovi NATO Marku Ruttemu při jednání v Bruselu.
Macinka doručil Pavlovi prostřednictvím Koláře zprávy, které hlava státu považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Podá podnět bezpečnostním složkám a podstoupí zprávy právníkům k posouzení, zda nejde o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání. Policie oznámila, že obdržela podnět k prošetření obsahu zpráv.
Macinka uvedl, že celý jeho postoj je založen na faktu, že Pavel je mimo ústavní rámec svým nestandardním přístupem ke jmenování vlády. Vyčítá mu nejmenování poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
čtk, tb