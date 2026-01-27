0:00
Astrounat Brázda
Evropská komise zahájila řízení s Googlem - podezřívá firmu, že její systém Android porušuje unijní právo

Evropská komise (EK) zahájila řízení s americkou společností Google ze skupiny Alphabet, a to v souvislosti s mobilním operačním systémem Android, aplikacemi umělé inteligence (AI) jako Gemini a vyhledávacími službami. Brusel to oznámil v dnešní tiskové zprávě. Podle EK je cílem takzvaných specifikačních řízení pomoci firmě plnit povinnosti vyplývající z unijního nařízení o digitálních trzích (DMA).

První řízení se týká povinnosti Googlu zajistit bezplatnou a účinnou součinnost hardwarových a softwarových funkcí systému Android s třetími stranami, takzvanou interoperabilitu. Podle EK jde zejména o funkce s AI využívané službami Googlu, jako je Gemini. Řízení má upřesnit, jak má Google umožnit poskytovatelům služeb AI třetích stran stejně účinný přístup ke stejným funkcím, jaké má k dispozici Google.

"Android je svou koncepcí otevřený systém a my už teď poskytujeme licence na vyhledávací data konkurentům podle DMA. Obáváme se však, že další pravidla, která jsou často motivována stížnostmi konkurence spíše než zájmy spotřebitelů, ohrozí soukromí uživatelů, bezpečnost a inovace," sdělila agentuře Reuters poradkyně Googlu pro hospodářskou soutěž Clare Kellyová.

Další řízení se týká povinnosti Googlu zpřístupnit konkurentům anonymizovaná data z vyhledávání, včetně údajů o pořadí výsledků, dotazech, kliknutích a zobrazeních. Brusel chce stanovit rozsah sdílených dat, způsob jejich anonymizace, podmínky přístupu a také to, zda na data budou mít nárok i poskytovatelé chatbotů s prvky AI.

"Účinné plnění této povinnosti umožní třetím stranám optimalizovat služby a nabídnout uživatelům skutečné alternativy k vyhledávači Google," uvedla Evropská komise, která je exekutivním orgánem EU.

O zahájení řízení informovala Evropská komise největší tuzemskou internetovou firmu Seznam.cz, a to podle mluvčí Seznamu Anety Kapucianové s ohledem na to, že jejím zástupcům poskytuje posledních několik měsíců v této věci nezbytnou součinnost. "Komise nás považuje za jednoho z klíčových partnerů při nastavování konkrétních pravidel pro sdílení dat u digitálních platforem," řekla mluvčí Seznamu ČTK.

Evropská komise plánuje řízení uzavřít do šesti měsíců od zahájení. Do tří měsíců hodlá Googlu sdělit předběžná zjištění a návrh opatření k zajištění souladu s DMA.

čtk, tb

