Havlíček: Česko je připraveno vést misi k posouzení škod na ropovodu na Ukrajině
Česká republika je připravena stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl v Bruselu ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Ukrajina by podle něj měla umožnit návštěvu skupiny evropských odborníků. Stejný návrh na zasedání ministrů zahraničí zemí EU v Bruselu přednesl také šéf české diplomacie Petr Macinka (za Motoristy). Česko je podle Havlíčka připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit. Po jednání Havlíček uvedl, že reakce na jeho návrh byly pozitivní.
Ropovodem Družba neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy jej podle Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť Ukrajinu obviňují z průtahů při uvedení ropovodu do provozu a ze snahy ovlivnit tím dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci.
"Evropská unie by měla vyslat na Ukrajinu odborníky a Česká republika je připravena být v čele této iniciativy," popsal dnes novinářům v Bruselu Havlíček český návrh, který je podle něj uskutečnitelný. "Jinými slovy, my říkáme: je tady spor mezi Ukrajinou, Maďarskem a Slovenskem. Je třeba zklidnit vztahy, je třeba dostat to z emotivní politické diskuse do věcné diskuse," vysvětlil ministr. Český tým odborníků by pak podle něj spolu s dalšími experty z jiných evropských zemí zjistil přímo na místě faktický stav ropovodu a nezávisle konstatoval, do jaké míry je či není porušeno potrubí a do jaké doby by se dal provoz obnovit.
O utlumení sporu mluvil také Macinka, podle něhož je tato situace jedinou překážkou, aby začal platit 20. balík protiruských sankcí. Odmítavý postoj k němu mají právě Maďarsko a Slovensko. Mise by podle českého ministra zahraničí měla být složena ze skupiny nezávislých expertů, kterou ani jedna strana sporu nebude moci zpochybnit.
Předseda opoziční ODS Martin Kupka v reakci na návrh uvedl, že by jasnou mezinárodní zprávu uvítal, důvěřuje ale ukrajinským technikům, podle nichž důvody odstavení ropovodu nejsou politické, ale reálné. "Důvody stojí na straně ruských útoků, ničeho jiného. Varuji před tím, aby se Česká republika ocitla v pozici užitečných idiotů," řekl předseda ODS v Praze.
Česko je podle ministra Havlíčka schopné postavit misi poměrně rychle. "Myslím si, že není nač čekat," uvedl s tím, že o situaci jednal i se slovenským premiérem Robertem Ficem a maďarským premiérem Viktorem Orbánem. "Nyní je to podle mého názoru o akci na úrovni Evropské unie, protože bychom měli hájit zájmy 27 zemí a neměli bychom dopustit, aby byly evropské země jakýmkoli způsobem tlačeny ke zdi," dodal.
Ukrajina argumentuje mimo jiné tím, že ropovod nelze rychle opravit z bezpečnostních důvodů. Ruští vojáci totiž cíleně útočí právě na energetickou infrastrukturu a zaměstnanci při opravách riskují své životy. Podle Havlíčka musí bezpečnost případně české mise garantovat ukrajinská strana. "Jsem přesvědčen, že se dá vytvořit dostatečné zázemí a zabezpečit to, aby tam expertní skupina byla schopna dorazit," dodal ministr.
Evropská komise již minulý týden oznámila, že navrhla uskutečnit inspekční misi k ropovodu Družba a nyní čeká na odpověď Kyjeva na tuto žádost. Mluvčí tehdy uvedla, že komise je v intenzivním kontaktu s ukrajinskými úřady a také s úřady zemí, kterých se současná situace ohledně dovozu ropy do EU týká. Podle Havlíčka by v případě České republiky nešlo o jinou misi, ale o stejnou evropskou misi. "Chci se jen posunout od slov k činům. Říkáme: tu misi musí někdo vést a my jako Česká republika, pokud se na tom dohodneme s evropskými partnery, jsme připraveni vzít tuto iniciativu na sebe," uvedl.
Po jednání v Bruselu český ministr uvedl, že měl na návrh ohledně mise pozitivní reakce. V Bruselu podle něj jednala rovněž i slovenská ministryně Denisa Saková přímo s eurokomisařem pro energetiku Danem Jörgensenem. "V tuto chvíli se ta situace jeví tak, že by byla šance, aby odbornou delegaci Evropské unie vedla Česká republika. Jsem připraven po dohodě s vedením Evropské komise okamžitě zahájit přípravu," uvedl Havlíček. Cílem je podle něj, aby se do mise zapojili odborníci z celé EU.