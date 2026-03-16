Trump chce, aby státy světa radostně pomohly USA s otevřením Hormuzského průlivu
Hormuzský průliv se podaří otevřít velmi brzy, je přesvědčen americký prezident Donald Trump. Řekl v Bílém domě, kde znovu vyzval země světa k pomoci s otevřením klíčové dopravní cesty, kterou za normálních okolností proudí pětina světových dodávek ropy, ale nyní ji Írán blokuje. Trump také zpochybnil, zda je nový íránský nejvyšší duchovní vůdce Modžtaba Chameneí naživu.
Americká armáda v pondělí večer oznámila, že v konfliktu s Íránem bylo zraněno už zhruba 200 amerických vojáků, většina z nich lehce. Zpět do služby se podle téhož sdělení vrátilo 180 vojáků. O život dosud přišlo 13 příslušníků ozbrojených sil USA. V Íránu je hlášeno nejméně 1300 mrtvých, dalších nejméně 880 v Libanonu a 12 v Izraeli.
Trump se domnívá, že by státy světa měly USA s otevřením Hormuzského průlivu "pomoci radostně". "Některé (země) jsou z toho velmi nadšené a některé ne. Jsou mezi nimi i země, kterým jsme pomáhali po mnoho, mnoho let," řekl v Bílém domě s tím, že míra nadšení je pro něj důležitá.
Některé státy americkému prezidentovi podle jeho slov řekly, že jsou na cestě, nesdělil však jaké. V pozdějším vystoupení mluvil o tom, že by s otevřením průlivu mohla pomoci Francie, s jejímž prezidentem Emmanuelem Macronem v neděli mluvil, a zapojit by se mohla Británie. Jména států, které jsou ochotny USA pomoci, oznámí podle Trumpa šéf americké diplomacie Marco Rubio.
Část spojenců už účast na takové misi vyloučila. Učinily tak například Španělsko, Itálie nebo Německo, podle jehož kancléře Friedricha Merze není íránská válka záležitostí Severoatlantické aliance, s níž USA ani Izrael akci dopředu nekonzultovaly.
Trump dnes také poznamenal, že si není jistý, jestli Írán v Hormuzském průlivu položil miny.
Dále uvedl, že americké útoky na blízkovýchodní zemi se zaměřily především na vojenské a obchodní cíle, zasáhly přes 7000 cílů a zničily 30 minonosek. Dnes podle něj zasáhly i tři zařízení na výrobu raket a dronů.
Trump dále podotkl, že se Teherán chce dohodnout, Spojené státy ale neznají jeho lídry. Není podle něj ani jasné, jestli duchovní vůdce Chameneí, zvolený po zabití svého předchůdce a zároveň otce Alího Chameneího, je vůbec naživu, nebo ne.
Šéf Pentagonu Pete Hegseth v pátek řekl, že nově vybraný íránský vůdce byl zraněn a pravděpodobně znetvořen. Rusko dnes odmítlo komentovat zprávu kuvajtského serveru Al-Džarida, podle kterého se Modžtaba Chameneí nyní léčí v Moskvě.