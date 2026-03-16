Imigranty považují za přínos dvě pětiny Čechů, jako újmu je vnímá pětina lidí
Imigranty přicházející do Česka považuje za přínos 41 procent Čechů. Jako újmu je naopak vnímá 21 procent lidí. Velká část občanů zároveň nemá vyhraněný názor, odpovědělo tak 31 procent dotázaných. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Uskutečnil se letos od 23. ledna do 3. února a zúčastnilo se ho 1725 lidí.
"Způsob, jakým vnímají čeští občané přínos imigrantů pro ČR, významně souvisí s frekvencí osobního kontaktu s lidmi z jiných etnických skupin," uvedli statistici. Lidé, setkávající se s někým z jiné etnické skupiny, vnímají častěji imigranty jako přínos pro stát. Alespoň jednou týdně se přitom s lidmi z jiných etnik setkává téměř polovina dotázaných. Naopak pouze pět procent lidí uvedlo, že takový typ kontaktu nemají nikdy.
Pozitivnější postoj k migrantům mají také muži, mladá generace a lidé s vyšším vzděláním. "Z hlediska krajů je negativní náhled častější u obyvatel Libereckého a Plzeňského kraje. Naopak nejvyšší přínos imigrantů vnímají obyvatelé Prahy, Karlovarského, Královéhradeckého a Olomouckého kraje," sdělilo CVVM.
Česká společnost podle statistiků nevystupuje vůči imigrantům jako otevřeně nepřátelská, ale jako poměrně ostražitá. Téměř 90 procent Čechů se domnívá, že je s imigranty v ČR zacházeno dobře, zároveň ale zhruba dvě třetiny lidí míní, že jejich příchod zvyšuje kriminalitu. S tím, že imigranti berou Čechům práci, souhlasí 38 procent lidí. Více než polovina lidí pak nesouhlasí s tím, že by přítomnost migrantů přispívala k rozvoji země. Téměř 60 procent lidí očekává, že se imigrace do Česka v příštích letech zvýší.
Češi se nejčastěji domnívají, že imigranty motivují k příchodu do ČR ekonomické důvody. Odpovědělo tak 38 procent lidí. Na dalších místech následuje bezpečnost, politické důvody, snaha sloučit rodiny a jedno procento Čechů míní, že motivací k imigraci mohou být rovněž dopady klimatické změny.
Blízké příbuzné v zahraničí má třetina Čechů. Častěji jsou to obyvatelé největších měst nad 200.000 lidí. Mezi regiony pak v tomto ukazateli dominuje Karlovarský kraj, více než 60 procent jeho obyvatel uvedlo, že mají v zahraničí blízké příbuzné.