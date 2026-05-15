Klempíř chce do několika dnů předložit dopadovou studii k zákonu o médiích
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) chce během několika dnů předložit studii hodnocení dopadů regulace, takzvanou RIA k návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Vláda chce zákonem změnit financování obou médií z poplatkového systému pod státní rozpočet. Obě média s tím nesouhlasí. RIA slouží jako podklad pro politické rozhodnutí o výhodách a nevýhodách zvažovaných variant řešení
V pátek skončilo připomínkové řízení k návrhu zákona, do kterého se sešly desítky připomínek. Jejich přesný počet Klempíř zatím neměl. "Ty, které budeme považovat za relevantní, začneme zpracovávat," uvedl. Návrh zákona o médiích veřejné služby kritizuje vedení České televize i Českého rozhlasu, odborníci i opozice. Pracovníci obou médií 22. dubna kvůli chystanému zákonu vstoupili do stávkové pohotovosti. Žádají vládu, aby od zamýšlených změn upustila.
Místo dosavadních poplatků mají ČT a ČRo dostávat pevnou částku. Pro příští rok je to zhruba o 1,4 miliardy méně než letos. Klempířův návrh pro ČT pevně stanovuje z rozpočtu pro příští rok 5,74 miliardy korun. Letos ČT hospodaří s celkovým rozpočtem 8,5 miliardy. ČRo má podle návrhu dostat ze státního rozpočtu 2,07 miliardy korun, o 400 milionů méně než letos vybere na poplatcích.
Klempíř dnes řekl, že ministerstvo v návrhu muselo vycházet z poslední výroční zprávy, která je z roku 2024. Tehdy ale byly příjmy obou médií výrazně nižší než loni, kdy byly zvýšeny koncesionářské poplatky. ČT poplatky vzrostly ze 135 na 150 korun, rozhlasu ze 45 na 55 korun.
Financování ze státního rozpočtu podle Klempíře znamená pro ČT a ČRo jistotu, protože budou přesně vědět, kolik dostanou, včetně valorizace o inflaci. Výnosy z poplatků by se podle něj naopak zřejmě snižovaly s postupný odchodem starší generace, protože mladší lidé poplatky platit mnohdy nechtějí.
Stručné znění zákona, který například neurčuje rozsah veřejné služby, nezakotvuje počet vysílaných stanic nebo regionálních studií, Klempíř obhajuje snahou o vytvoření jednoduché, transparentní a čitelné normy, jež podle něj klade mnohem větší odpovědnost na vedení obou veřejnoprávních firem.
Český rozhlas podle své mluvčí Lidije Erlebachové k zákonu předložil 37 připomínek na 26 stranách. ČT se zatím k podání připomínek nevyjádřila.