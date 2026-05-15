USA se chystají obvinit kubánského vůdce Raúla Castra
Spojené státy se chystají vznést obvinění proti Raúlu Castrovi, který byl několik desetiletí předním lídrem na Kubě, kde má dodnes i ve svých 94 letech velký vliv. Informovaly o tom agentura Reuters či stanice CBS s odvoláním na své zdroje z americké vlády. Případné obvinění bratra někdejšího nejvyššího kubánského vůdce Fidela Castra se má podle nich týkat sestřelení dvou malých letadel kubánskou armádou v roce 1996, kdy byl Raúl Castro ministrem obrany.
Zatím není jasné, kdy bude obvinění, které by musela schválit velká porota, vzneseno. Mluvčí ministerstva spravedlnosti se k tomu odmítl vyjádřit. Stanice CBS ve čtvrtek informovala, že případ souvisí se sestřelením dvou letounů Cessna americko-kubánské skupiny Brothers to the Rescue, která v 90. letech pomáhala zachraňovat Kubánce snažící se na vratkých člunech emigrovat do USA. Incident se stal 24. února 1996 a zemřeli při něm čtyři lidi.
Havana tehdy tvrdila, že letouny sestřelila proto, že narušily kubánský vzdušný prostor, podle Washingtonu se to stalo v mezinárodních vodách. Také Organizace amerických států uvedla, že Kuba tím porušila mezinárodní právo. Podle CBS letos v březnu oznámil floridský prokurátor, že tento případ znovu otevírá.
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa označuje komunistickou vládu na Kubě za zkorumpovanou a snaží se přivodit její pád. Trump v posledních měsících vyvíjí na tamní vedení značný tlak, v lednu na ostrov uvalil ropnou blokádu pohrůžkou sankcemi zemím, které by Kubě dodávaly ropu. To vede na ostrově k opakovaným rozsáhlým výpadkům elektrické energie a výrazně zhoršuje ekonomickou krizi, s níž se tento karibský ostrov s téměř deseti miliony obyvatel potýká už řadu let. Paliva není dostatek na dopravu lidí do práce, pro zásobování obchodů či pro svoz odpadků a nemocnice provádějí od ledna jen akutní operace.
Washington a Havana letos už vedly několikero jednání, zatím bezvýsledně. Ve čtvrtek kubánská vláda oznámila, že na ministerstvu vnitra přijala delegaci USA vedenou šéfem CIA Johnem Ratcliffem. Ten kubánských bezpečnostních složek mimo jiné řekl, že Spojené státy jsou připraveny zabývat se ekonomickými a bezpečnostními otázkami Kuby, avšak pouze za předpokladu, že Havana uskuteční zásadní změny.
Podle BBC Mundo Ratcliffe kubánským funkcionářům také řekl, že americká nabídka má omezenou platnost. Za kubánskou stranu se jednání účastnil mimo jiné vnuk Raúla Castra - Raúl Rodríguez Castro, přezdívaný El Cangre, či ministr vnitra Lázaro Álvarez Casas.
USA tento týden nabídly Kubě 100 milionů dolarů (více než dvě miliardy korun) na "významné reformy kubánského komunistického systému". Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez ve čtvrtek ještě před návštěvou Ratcliffa řekl, že Havana je připravena vyslechnout si detaily tohoto návrhu.