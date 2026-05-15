Muž ukradenou lebku sv. Zdislavy zalil do betonu a chtěl ji pohřbít
Muž, kterého ve čtvrtek zadržela policie kvůli podezření z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil podle vyšetřovatelů relikvii do betonu a chtěl ji pohřbít. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Ředitel českolipské policie Petr Rajt odhaduje, že výsledek jejich snažení bude znám nejdřív za několik dnů. Zároveň je přesvědčen, že se relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty podařilo zachránit na poslední chvíli. Zloděj ukradl lebku tento týden v úterý. Policie chce, aby byl podezřelý stíhán vazebně, soud o tom rozhodne asi o víkendu.
Pětatřicetiletý muž odůvodnil podle policie krádež tím, že nesouhlasil s vystavováním relikvie v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít. "Měl v úmyslu ponořit ji do nějaké řeky, nějaké vody. Pokud by se nám nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne (ve čtvrtek), víme, že dnešního dne byl už rozhodnut tuto relikvii víceméně potopit," řekl v pátek Rajt novinářům. Zástupce šéfa oddělení obecné kriminality českolipské policie Jan Ujka uvedl řekl, že muži za krádež hrozí až osm let vězení. Policie ho podle něj obvinila také z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci.
Zloděj ukradl lebku v úterý v podvečer, kdy využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. To, že ji odnese, podle Rajta plánoval. Pro krádež v úterý se ale rozhodl až ten den. "Byl tak pevně rozhodnutý to spáchat, že i kdyby tam v té chvíli stála nějaká fyzická osoba, tak ten čin provede. Tak se podle jeho slov modlil k bohu, aby tam nikdo nebyl," uvedl okresní ředitel policie.
Krádež lebky ze skleněné schránky byla velmi rychlá. Kněz se připravoval v zákristii, a když pak přicházel k oltáři, uslyšel dvě rány a viděl někoho utíkat. Aby muž znesnadnil své zadržení, krátce po činu se převlékl a odjel do Mladé Boleslavi. K Jablonnému v Podještědí měl muž, který dosud nebyl trestán, podle Rajta vztah. "Protože v minulosti tam i bydlel nějakou dobu. V současné době má trvalé bydliště hlášené u nás na Českolipsku, ale dlouhodobě se zdržuje v Mladé Boleslavi," dodal. Právě tam ho kriminalisté ve čtvrtek zadrželi.
Původně policisté nevěděli, že jde o pachatele. Kde je relikvie, jim řekl asi po sedmi hodinách výslechu. "Pokud by se nám nepodařilo navázat s ním kontakt, kdy přiznávám, že jsme používali nestandardní postupy psychologie u výslechu podezřelého, tak v současné době tu relikvii nemáme k dispozici a obávám se, že by v životě už nebyla vůbec k dispozici," dodal Rajt. Nestandardní postupy ale odmítl přiblížit.
V jakém předmětu je relikvie zalitá betonem, policie nesdělila. Lebka svaté Zdislavy postrádá většinu skeletu obličejové části a podle posledních zkoumání odborníků je mozková část lebky velmi křehká, se známkami značného poškození kosti. Lícní kosti, které odpadly, byly při průzkumu v roce 1979 podle expertů přitmeleny akrylátovou hmotou.
Pokud se podaří relikvii zachránit, schránka s ní by měla být před podobnými útoky výrazně lépe chráněna. "Připravíme pancéřové sklo pro tu schránku," řekl dnes ČTK umělecký sklář David Sobotka, který spolupracuje s římskokatolickou církví přes projekt Sacrystal. Dnes byl v bazilice, aby schránku pro výrobu odolného skla zaměřil. Hotová by měla být do 30. května, kdy se koná pouť zasvěcená svaté Zdislavě. Jiné zabezpečení podle děkana dominikánů v Jablonném v Podještědí Pavla P. Mayera nechystají. Navrácenou relikvii podle něj nebude třeba znovu vysvětit. "Je svatá sama o sobě," řekl.
Rychlou práci policie ocenil. "Je to opravdu hrozné, že byla lebka zalita do betonu, ale bohudíky, že ji policisté nalezli včas a že je v péči restaurátorů. Doufáme, že ji zachrání," řekl. Nepředpokládá, že ji dostanou zpět do konání pouti, dočasně ale získali do baziliky symbolickou náhradu.
Pouť v Jablonném na konci května by letos mohla mít mimořádnou návštěvnost, administrátor litoměřické diecéze a pražský arcibiskup Stanislav Přibyl se kvůli tomu obrátil na kněze v diecézi. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.