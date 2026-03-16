Babiš: Vláda vyhodnotí prodej kratomu, Bém navrhl možnost nákupu od 21 let
Vláda před rozhodováním o kratomu nejdřív vyhodnotí výsledky jeho licencovaného prodeje v Česku. Zvážit by mohla také případný návrh národního protidrogového koordinátora Pavla Béma, že by si látku mohli kupovat dospělí až od 21 let, ne od 18 let.
Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekli premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (oba ANO). Vláda měla jednat o zákazu prodeje většiny kratomových rostlin a produktů z nich, Babiš návrh ze schvalovaného nařízení o návykových látkách stáhl. "I podle toho, jak jsem vystupoval na síti, tak jsem dostal X různých ohlasů, takže je potřeba se k tomu (tématu kratomu) vrátit. Z hlediska vlády je tam více méně jasná pozice. Nicméně je překvapivé, že u dovozu kratomu není ani spotřební daň, ani DPH. To je taky zvláštní záležitost. Budeme o tom diskutovat," uvedl Babiš.
Kratom a jeho extrakt je v Česku na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem, které je možné za přísných podmínek prodávat. Koupit si je mohou jen dospělí ve specializovaných prodejnách, kam nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný. Zboží se má kontrolovat, nesmí být vedle potravin.
Zákazníci mají od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách. Podnikatelé s látkami musí mít licence, které vydává ministerstvo zdravotnictví. Na prodej, dovoz či e-shop stojí licence 200.000 korun, na prodejnu 20.000 korun. Na každou provozovnu je potřeba zvlášť. Povolení platí na rok. Resort jich podle svého seznamu vydal zatím celkem téměř 150.
"Budeme se ke kratomu vracet. Budeme se věnovat vyhodnocení té aktuální regulace, to znamená tomu licencovanému prodeji... Je to samozřejmě o kontrole prodejců, aby prodávali kratom těm, kteří na něj mají nárok, to znamená lidem nad 18 let. Budeme se věnovat i osvětě. To, že se kratom prodává, neznamená, že je to bezpečná látka. Má rizika jako alkohol a podobně," uvedl Vojtěch.
Premiér zmínil dřívější problémy s prodejem kratomu v automatech, kde si ho mohly pořídit děti. "Určitě vyhodnotíme veškeré věci z hlediska zdraví - hlavně našich dětí. Pan Bém dnes navrhl v rámci debaty posunutí věku z 18 na 21 let," uvedl Babiš. Kratom je nyní možné koupit stejně jako alkohol od 18 let.
Podle návrhu nařízení se vláda dnes původně chystala přeřadit kratomové rostliny rodu mitragyna ze seznamu prodejných psychodulačních látek na seznam psychoaktivních látek, které se mohou dva roky zkoumat. Změna se neměla týkat jen rostliny mitragyna speciosa. Podle expertů by to prakticky znamenalo zákaz prodeje kratomu Česku. Prodejci s tím nesouhlasili. Poukazovali na to, že si pořídili licence a pravidla dodržují. Varovali před černým trhem.
Odborníci na problematiku závislostí už dřív uváděli, že by se stát měl zaměřit na kontrolu dodržování pravidel a na jejich vymáhání. Doporučovali zavést u kratomu spotřební daň.