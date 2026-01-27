Opozice chce jednat o konci Macinky jako ministra zahraničí - kvůli vzkazům, které zveřejnil prezident Pavel
Opozice volá po konci Petra Macinky (Motoristé) v čele ministerstva zahraničí. Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan navrhne předřazení diskuse o vydírání prezidenta Petra Pavla na schůzi Poslanecké sněmovny, která začne v 14:00. Chce slyšet vysvětlení od Macinky i premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle předsedů opozičních lidovců a TOP 09 Marka Výborného a Matěje Ondřeje Havla by měl Macinka rezignovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že byl měl premiér navrhnout Macinkovo odvolání. Stejný požadavek vznesla opoziční ODS ústy předsedy Martina Kupky.Toto vydírání musí vést k co nejrychlejšímu odvolání ministra, řekl.
Prezident dnes informoval, že Macinka mu doručil prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Rakušan novinářům řekl, že po zveřejnění informací o noční komunikaci Macinky je jasné, že jde o nelegitimní nátlak na rozhodování prezidenta.
"Co vyplývá ze zveřejněných zpráv SMS, svědčí to o mafiánských politických praktikách. Stojíme jednoznačně proti tomuto typu vydírání, musí to vést k odvolání ministra Macinky a premiér tak musí učinit co nejdříve, jasně se distancovat proti tomu, co Macinka zmiňoval," uvedl Kupka. Jeho poslanecký klub přijal usnesení, podle kterého plně podporuje prezidenta a důrazně odsuzuje pokusy o vydírání či nátlak ze strany členů vlády. Takové jednání je nepřijatelné a ohrožuje důvěru občanů i postavení České republiky v zahraničí, stojí v usnesení.
O snaze o zařazení nového bodu na schůzi Sněmovny, případně o jeho podpoře, hovořili před novináři poslanci Pirátů Ivan Bartoš a KDU-ČSL Marian Jurečka. Bartoš záležitost pokládá za velmi vážnou. "To není běžný nesoulad ohledně politiky vlády a prezidenta, tohle je prostě z mého pohledu bezprecedentní útok a kladení podmínek jenom kvůli tomu, aby získali nějaký pašalík nebo trafiku pro svého maskota Filipa Turka,“ řekl. Jurečka míní, že záležitost ukazuje, jakým způsobem Macinka a někteří jeho kolegové ve vládě fungují naprosto běžně, má ji za nepřijatelnou. „Člen vlády si něco takového nemůže dovolit,“ zdůraznil Jurečka.
Poslanec ODS Jiří Havránek předpokládá, že vyjádření Hradu zcela rozbije připravovanou schůzi dolní komory. Podle Hřiba je vydírání prezidenta ze strany Macinky naprosto nepřijatelné. "Premiér Babiš by měl okamžitě konat a navrhnout jeho odvolání. Tohle je bezprecedentní útok na bezpečnost naší země a občanů, o politické kultuře ani nemluvě," uvedl. Havel na síť X napsal, že u zřejmě Motoristů zešíleli. "Petr Macinka by měl okamžitě rezignovat na všechny vládní funkce," uvedl. "Pokud Petr Macinka jakkoli vydíral prezidenta republiky, měl by vyvodit politickou odpovědnost a rezignovat na pozici člena vlády Budeme za KDU-ČSL žádat vysvětlení jak ministra Macinky tak odpovědného premiéra Babiše na schůzi Sněmovny ihned dnes po jejím zahájení," napsal Výborný.
čtk, tb