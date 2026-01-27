Část agentů odchází z Minneapolisu. Mění Trump postoj?
Omezení přítomnosti federálních agentů v Minneapolisu po zastřelení druhého občana Spojených států může podle médií znamenat změnu postoje Bílého domu. Podle dosavadních informací město i celý stát opustí část agentů včetně velitele americké pohraniční stráže v terénu Grega Bovina. Ten byl v reakci na sobotní zastřelení 37letého zdravotníka Alexe Prettiho zároveň odvolán z funkce, ministerstvo vnitřní bezpečnosti to však o několik hodin později popřelo.
Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa podle BBC naznačuje snahu jeho vlády o zmírnění agresivnějších federálních opatření při celostátním boji proti nelegálnímu přistěhovalectví. Server The Guardian doplňuje, že Trumpovy kroky v této oblasti čelí rozsáhlé kritice napříč celou zemí, a to i od podporovatelů a členů jeho strany. Navzdory odchodu části agentů však podle on-line aplikací sloužících ke sledování protiimigračních zásahů úsilí vlády v regionu pokračuje.
Server CNN už dříve informoval že Bovino, šéf Úřadu celní a hraniční ochrany a tvář protiimigrační kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa ve státě Minnesota, opouští stejně jako část jemu podřízených agentů Minneapolis a vrací se do oblastí, kde původně působili. Představitelé Trumpovy administrativy byli podle dřívějších informací stanice CNN frustrováni tím, že Bovino situaci po Prettiho zastřelení nezvládá.
Agentura Reuters následně uvedla, že byl Bovino odvolán. Ministerstvo posléze tyto informace odmítlo. "Greg Bovino nebyl odvolán ze své funkce. Je klíčovým členem prezidentova týmu a velkým Američanem," uvedla mluvčí DHS Tricia McLaughlin.
Bovino čelil kritice kvůli snaze obhájit použití síly při zásahu proti Prettimu i nepravdivým výrokům o okolnostech střelby. Podle CNN mimo jiné tvrdil, že Pretti měl v úmyslu "zmasakrovat" federální agenty. Obdobně ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noem uvedla, že muž byl zastřelen, protože se podle ní oháněl zbraní. To ale minnesotské úřady odmítají a je to v rozporu s videozáznamy, které pořídili svědci na místě.
Trump v pondělí oznámil, že do Minneapolisu vyšle svého zmocněnce pro ochranu hranic Toma Homana, který bude mít aktivity ICE ve městě na starosti. Prezident si tentýž den také volal s guvernérem Minnesoty Timem Walzem, kterého dlouhodobě ostře kritizuje a který žádá o stažení federálních agentů ze státu. Oba však zaujali smířlivý tón, což je podle Reuters známkou toho, že se snaží najít způsob, jak ukončit patovou situaci ohledně deportací.
Sobotní incident se stal poté, co agent ICE rovněž v Minneapolisu 7. ledna zastřelil 37letou Renée Good za volantem jejího vozu. Federální vláda tvrdí, že agent střílel v sebeobraně, místní úřady to odmítají. Incident vyvolal v Minneapolisu rozsáhlé protesty a zvýšil napětí mezi obyvateli města a ICE.