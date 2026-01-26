Argentinská vláda převzala správu nad přístavem blízko Antarktidy. Možná tím plní Trumpovo přání
Argentinské federální úřady minulý týden v neobvyklém kroku převzaly správu přístavu ve městě Ushuaia v nejjižnějším cípu Argentiny, který je považován za bránu do Antarktidy a je strategicky významný pro obchod i z hlediska bezpečnosti.
Opozice, odbory a některé nevládní organizace vládní rozhodnutí kritizují a někteří to označují za první krok k privatizaci tohoto přístavu a k jeho možnému využití vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa, jehož je argentinský prezident Javier Milei blízkým spojencem. Informovala o tom dnes agentura APA. O amerických zájmech ve městě Ushuaia psal o víkendu i španělský deník El País.
Argentinská Národní agentura pro přístavy a lodní dopravu (ANPYN) minulý týden v noci na středu obsadila kanceláře a provozní prostory přístavu ve městě Ushuaia. Podle serveru amerika21.de z něj také vystěhovala zaměstnance. Překvapivý vpád a rozsáhlé nasazení bezpečnostních složek podle odborářských novin Identidad Sindical způsobily mezi zaměstnanci přístavu nejistotu stran jejich budoucnosti.
Regionální odborový svaz CGT Ushuaia kritizoval zásah federální vlády s tím, že byl proveden tiše a silou, bez veřejného vysvětlení. Mileiova vláda krok zdůvodnila finančními nesrovnalostmi, nedostatky v provozu přístavu a zajištění jeho bezpečnosti. Vládní opatření má zatím platnost 12 měsíců.
Gustavo Melella, guvernér Ohňové země, jejímž je Ushuaia hlavním městem, obvinění z nedostatků při správě přístavu odmítl a chce se proti převzetí federálními úřady bránit u soudu. "Nesouhlasíme s tímto opatřením ani s jeho zdůvodněním," napsal Melella na sociální síti X. Ushuaia má asi 80.000 obyvatel a je považována za nejjižnější město světa.
Agentura APA dnes také napsala, že někteří argentinští opoziční poslanci vidí souvislost i v načasování převzetí přístavu ve městě Ushuaia federálními úřady. Odehrálo se totiž krátce před setkáním prezidenta Mileie s Trumpem na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.
čtk, tb