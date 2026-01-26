Indie by se mohla účastnit na evropských obranných iniciativách
Evropská unie a Indie prozkoumají možnosti indické účasti na evropských obranných iniciativách. Plyne to z návrhu dohody o partnerství v oblasti bezpečnosti a obrany, kterou by měla s indickou stranou v úterý v Dillí podepsat šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas.
"EU a Indie budou konzultovat své příslušné obranné iniciativy, mimo jiné prostřednictvím výměn názorů na záležitosti týkající se obranného průmyslu," píše se v návrhu dohody. "Budou zkoumat, kde existují společné zájmy a shoda v oblasti bezpečnostních priorit a rovněž možnosti pro účast Indie na příslušných obranných iniciativách EU, a to v souladu s příslušnými právními rámci," dodává text. Indie se v případě podpisu stane teprve třetí asijskou zemí, se kterou má Evropská unie uzavřené podobné ujednání. Předchozí dohody uzavřela unie s Japonskem a Jižní Koreou.
Na návštěvu Indie odletěli už o víkendu i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen a předseda Evropské rady António Costa. V úterý se v Dillí koná summit EU-Indie, na kterém by obě strany měly rovněž oznámit, že se podařilo ukončit vleklá jednání o dohodě o volném obchodu. Tato dohoda by otevřela cestu ke snížení cel na evropské automobily a víno a rozšířila trh pro indickou elektroniku, textil a chemikálie.
Bilaterální obchod mezi Indií a EU dosáhl v minulém fiskálním roce, což je do března 2025, celkové výše 136,5 miliardy dolarů. To z bloku 27 unijních zemí dělá jednoho z největších obchodních partnerů Indie. Jestliže se dohodu podaří dojednat, vznikne trh pro dvě miliardy lidí.