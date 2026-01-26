0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak Motoristé vytáhli na Hrad
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
12:20

Indie by se mohla účastnit na evropských obranných iniciativách

Evropská unie a Indie prozkoumají možnosti indické účasti na evropských obranných iniciativách. Plyne to z návrhu dohody o partnerství v oblasti bezpečnosti a obrany, kterou by měla s indickou stranou v úterý v Dillí podepsat šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas.

"EU a Indie budou konzultovat své příslušné obranné iniciativy, mimo jiné prostřednictvím výměn názorů na záležitosti týkající se obranného průmyslu," píše se v návrhu dohody. "Budou zkoumat, kde existují společné zájmy a shoda v oblasti bezpečnostních priorit a rovněž možnosti pro účast Indie na příslušných obranných iniciativách EU, a to v souladu s příslušnými právními rámci," dodává text. Indie se v případě podpisu stane teprve třetí asijskou zemí, se kterou má Evropská unie uzavřené podobné ujednání. Předchozí dohody uzavřela unie s Japonskem a Jižní Koreou.

Na návštěvu Indie odletěli už o víkendu i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen a předseda Evropské rady António Costa. V úterý se v Dillí koná summit EU-Indie, na kterém by obě strany měly rovněž oznámit, že se podařilo ukončit vleklá jednání o dohodě o volném obchodu. Tato dohoda by otevřela cestu ke snížení cel na evropské automobily a víno a rozšířila trh pro indickou elektroniku, textil a chemikálie.

Bilaterální obchod mezi Indií a EU dosáhl v minulém fiskálním roce, což je do března 2025, celkové výše 136,5 miliardy dolarů. To z bloku 27 unijních zemí dělá jednoho z největších obchodních partnerů Indie. Jestliže se dohodu podaří dojednat, vznikne trh pro dvě miliardy lidí.

↓ INZERCE