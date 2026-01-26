0:00
Brusel zařadil část aplikace WhatsApp mezi platformy s přísnější regulací

Evropská komise se rozhodla zařadit komunikační službu WhatsApp americké společnosti Meta Platforms mezi velké internetové platformy, které podléhají přísnější regulaci podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA). Tato přísnější regulace se však nebude týkat zasílání soukromých zpráv.

Firmy s více než 45 miliony uživatelů jsou podle DSA považovány za velmi velké on-line platformy (Very Large Online Platforms) a podléhají přísnějším pravidlům EU pro internetový obsah. Pravidla po provozovatelích těchto platforem vyžadují, aby se více snažili bojovat proti nelegálnímu a škodlivému obsahu a také proti padělaným výrobkům nabízeným na svých platformách.

Společnost Meta Platforms provozuje kromě komunikační služby WhatsApp také například populární sociální sítě Facebook a Instagram. Ty EK mezi velké internetové platformy podléhající přísnější regulaci zařadila už dříve.

