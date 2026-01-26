Okamura: Návrh připravený Hradem k jednání ústavních činitelů je nepřijatelný
Pro vládní koalici ANO, SPD a Motoristů je nepřijatelný návrh společné deklarace, který před pondělním jednáním nejvyšších ústavních činitelů připravil Pražský hrad. Novinářům to po ranním jednání koaliční rady řekl předseda Sněmovny a koaliční SPD Tomio Okamura.
O návrhu, k němuž měli účastníci schůzky do pátku zaslat připomínky, očekává Okamura velmi komplikovanou debatu, protože představy prezidenta a koalice jsou diametrálně odlišné. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v reakci na Okamuru na síť X napsal, že neobdržel z Hradu návrh deklarace, pouze teze k připomínkování, o nichž by měli účastníci schůzky na jednání hovořit.
Pavel při schůzce ústavních činitelů poprvé přivítá premiéra Andreje Babiše (ANO), Okamuru a ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), které doplní Vystrčil. "Jsou tam body, které prosazovala koalice Petra Fialy (ODS). Jako by si u prezidenta nevšimli, že v říjnu došlo k výměně Fialovy vlády. A my jsme vláda, která má jiný program zahraniční politiky," kritizoval Okamura neveřejný návrh deklarace vypracovaný prezidentskou kanceláří.
Okamura řekl, že návrh Hradu je pro celou koalici absolutně nepřijatelný. "Není to v souladu s programovým prohlášením naší vlády. Poslechneme si představy pana prezidenta, ale představy koalice jsou diametrálně odlišné," uvedl šéf sněmovny.
Pondělní jednání by se mělo podle Pavla týkat aktuálních zahraničněpolitických témat, návštěv zahraničních státníků v Česku i koordinace cest politiků. Setkání považuje za vyjádření kontinuity přístupu k zahraniční politice. Debata se povede i o akcích na úrovni Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO). Před letním summitem NATO v Turecku má podle hlavy státu Česko řadu konkrétních úkolů.
Podle serveru Seznam Zprávy chce kabinet zrušit vyslání velvyslanců, které schválila Fialova vláda a podepsal Pavel. Téma podle Okamury dnes projednávala koalice, chce o něm mluvit i prezident na Hradě. "Myslím, že prezident by měl v první řadě dodržovat a reflektovat usnesení Sněmovny," připomněl Okamura nedávnou výzvu poslanců, aby prezident jmenoval ministry na návrh premiéra bezodkladně a bez hodnocení jejich vhodnosti.
Výzva se týká poslance Motoristů Filipa Turka, kterého Pavel odmítl jmenovat ministrem životního prostředí. "Pokud pan prezident brání kompletnímu jmenování naší vlády, tak jestli má nějaké požadavky na naši vládu, tak by se obě strany měly k tomu postavit tak, aby dodržovaly pravidla. My si myslíme, že prezident nepostupuje v dikci ústavy. Z této pozice bude vycházet i dnešní naše jednání na Pražském hradě," řekl Okamura.
Babiš v pátek řekl, že vláda chce prosazovat pragmatickou zahraniční politiku zaměřenou na export a ekonomické úspěchy českých firem. Okamura před jednáním ústavních činitelů odmítl upřesnit, zda se rozpory mezi hlavou státu a koalicí týkají Ukrajiny, nebo jiných témat.