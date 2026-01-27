0:00
Astrounat Brázda
Indie a USA jsou prý blízko obchodní dohodě - říkají Američané několik hodin potom, co Indie uzavřela dohodu s Evropskou unií

Rozhovory o očekávané indicko-americké obchodní dohodě jsou ve velmi pokročilé fázi. Zpravodajskému webu CNBC to řekl indický ministr pro ropu a zemní plyn Hardíp Singh Purí. Zpráva přichází v den, kdy bylo oznámeno uzavření obchodní dohody mezi Indií a Evropskou unií, na kterou se nahlíží jako na strategickou ochranu proti nestabilní obchodní politice Spojených států a jejich celním hrozbám. Nyní se podle CNBC s napětím čeká na to, jak na ni zareaguje americký prezident Donald Trump.

"Lidé, kteří se na tom (jednání) podílejí, mi říkají, že je to ve velmi pokročilé fázi, a doufám, že dříve než později to také spatří světlo světa," uvedl k obchodní dohodě mezi Indií a Spojenými státy indický ministr. Indie podle něj podporuje multilaterální obchodní systém, což se odráží i v dnes podepsané dohodě o volném obchodu s EU.

Trump zatím na dohodu mezi EU a Indií, která byla oznámena dnes v časných ranních hodinách evropského času, nereagoval. Ani on, ani Bílý dům s ní ale pravděpodobně spokojeni nebudou, píše CNBC.

S kritikou vystoupil ještě před dnešním oznámením dohody americký ministr financí Scott Bessent. "Spojené státy přinesly mnohem větší oběti než Evropané. Zavedli jsme 25procentní cla na Indii za nákupy ruské ropy. A hádejte, co se stalo minulý týden? Evropané podepsali s Indií obchodní dohodu," řekl Bessent v neděli televizi ABC News.

Dohoda mezi EU a Indií vytváří zónu volného obchodu zahrnující asi dvě miliardy lidí. Sníží cla na řadu zboží včetně aut. Podle Evropské komise posílí hospodářské a politické vazby mezi druhou a čtvrtou největší ekonomikou světa v době rostoucího geopolitického napětí.

čtk, tb

