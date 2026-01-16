Venezuela propustila vězněného Čecha. Ministerstvo pro něj vyslalo letadlo
Po několika týdnech vyjednávání se podařilo propustit Čecha Jana Darmovzala vězněného ve Venezuele. Na mimořádné tiskové konferenci to ve sněmovně oznámili ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a premiér Andrej Babiš (ANO).
Podle Macinky byl propuštěn v noci na pátek a je v poměrně uspokojivém zdravotním i psychickém stavu v Caracasu. Česko pro něj do Venezuely již vyslalo letadlo. Úřady zadržely Darmovzala v září 2024 s tvrzením, že se chystal podílet na plánu zabít autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a svrhnout tamní vládu. Česká diplomacie uvedla, že taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ. S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany. Českého občana nevládní organizace Foro Penal označila za člověka zadržovaného za politickým účelem.
Podle Macinky byl propuštěn se skupinou dalších vězňů z Irska, Rumunska, Německa, Albánie, Ukrajiny a Nizozemí. "Posíláme tam letadlo, které už je ve vzduchu," řekl ministr. Darmovzal už Macinky telefonoval s rodinou, na palubě českého letounu je lékař a psycholog. Do Česka by se měl vrátit do několika dní.
Prezident Petr Pavel označil jeho propuštění za skvělou zprávu a poděkoval expertům v Česku i zahraničním partnerům včetně Evropské unie a Spojených států, kteří se případem dlouhé měsíce zabývali. "Propuštění Jana Darmovzala, který byl téměř rok a půl bezdůvodně držen v těžkých podmínkách venezuelského vězení, je skvělou zprávou, na kterou jsme dlouho čekali," napsal Pavel. Darmovzalovi popřál šťastný návrat domů a brzké shledání s rodinou.
Otec vězněného Čecha Oldřich Darmovzal řekl, že zatím neví, kdy syn dorazí do Česka. Informaci o propuštění rodina má. "Po těch dnech velkého napětí je to pro nás velká úleva. Od té doby, kdy to vyhlásil jejich (venezuelský) předseda parlamentu, že budou propouštět, tak to trvalo dost dlouho. A ta propouštění probíhala jen po malých skupinkách. Bylo to napětí každý den," uvedl otec.
Venezuelská vláda začala propouštět větší počet politických vězňů minulý týden poté, co Spojené státy na začátku ledna z Caracasu unesly prezidenta Madura a posléze pohrozily nové vládě dalším vojenským zásahem. Ve středu venezuelská opozice na sociální síti X zveřejnila aktualizovaný seznam 100 propuštěných politických vězňů, které se jí zatím podařilo potvrdit. Darmovzal však na seznamu nebyl. čtk