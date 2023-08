Veganské burgery Beyond Meat hlásí propad prodejů. Co to znamená pro byznys s rostlinnými náhražkami masa?

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu.

Americké firmě Beyond Meat se v posledních letech podařila podstatná věc - mezi lidmi, kteří se zajímají o rostlinné náhražky masa natolik, že o nich mluví s přáteli nebo si je dokonce kupují v obchodech či objednávají v restauracích, se její název stal synonymem pro všechna podobná masa-nemasa. Asi jako když pijete “birrel”, i když zrovna pijete, řekněme, nealko Litovel.

Tenhle marketingový úspěch nechrání firmu před byznysovým propadem. Konkrétně před čtvrtletním propadem prodejů o necelou třetinu. To je zklamání pro samotnou firmu a investory. Beyond Meat v posledním roce snižovala ztráty a všeobecně se očekávalo, že dlouhodobě míří k zisku.

Teď přišly problémy. Beyond Meat není jediná společnost v byznysu s náhražkami, která je má. Podle analytiků se týkají vlastně všech firem, které se v téhle oblasti pohybuji - buď ztráta, nebo stagnace. Někteří proto mluví o “konci veganské bubliny”.

Podle většiny odborníků je to ale nejspíš přehnané tvrzení. Bublina praská, ale jen proto, že příliš mnoho firem se snažilo obsloužit příliš málo zákazníků, což je přirozený jev. I přesto, že počet vegetariánů i veganů roste - kvůli snaze snížit svůj podíl na změně klimatu a kvůli nekomfortnímu pocitu, že jedněmi zvířaty se dojímáme a druhá zabíjíme na jatkách - počet produktů byl příliš velký. I v českých supermarketech, které jejich majitelé drží v nabízení novinek zkrátka, byly snadno k nalezení. V amerických, britských či německých obchodech byla nabídka širší.

Svou roli podle samotného vedení Beyond Meat hraje i to, že lidé stále nevěří věci, která krvácí a chutná docela jako maso, ale není maso, a obviňují z šíření těchto pochyb jakési “zájmové skupiny”. Především ale je Beyond Meat zkrátka stále drahé, a to je v době inflace a všeobecného snižování životních nákladů problém. Je dražší než skutečné maso, což odrazuje ty, kteří vegetariány být nechtěli, ale experimentovali. A je rozhodně dražší než jiné zdroje bílkovin, třeba luštěniny, ke kterým se uchylují ti, kteří to se svou dietou myslí vážně.

Dochází tedy spíš k urovnávání a současné ekonomické těžkosti urychlují krach firem, které byly navíc. Něčím podobným prochází samotná Beyond Meat. Před pěti lety byla trhem ohodnocená na deset miliard dolarů. Dnes je její odhadovaná hodnota desetinová. Stejně jako roste obliba “mlék” z ovsa nebo sóji, budou lidé budou chtít jíst maso, které s sebou neponese odér morálního provinění. Jen je bude moci nabízet méně společností.

