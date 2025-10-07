Válek pokládá za předčasnou otázku, zda bude kandidovat na šéfa TOP 09
Otázku, zda bude za měsíc na sněmu TOP 09 kandidovat na předsedu strany, pokládá končící vicepremiér Vlastimil Válek za předčasnou. Nejdřív to musí probrat krajská konference, řekl novinářům před jednáním vedení strany. Zasedání TOP 09 je prvním ze série jednání, které si na dnešek naplánovaly strany zvolené do Sněmovny. Schází se také poslanecký klub lidovců, SPD a Motoristů, večer pak širší vedení ODS.
TOP 09 bude mít v novém volebním období devět poslanců. Už za měsíc bude hledat nového lídra po konci Markéty Pekarové Adamové, která mandát ve Sněmovně kvůli zdraví neobhajovala. "To jsou předčasné věci, o tom bude debata na krajských konferencích," reagoval Válek na dotaz, zda bude chtít být předsedou strany. Jihomoravská konference se podle něj sejde příští týden. "Budeme řešit, koho budeme nominovat," uvedl.
Nechtěl odpovědět ani na dotaz, zda by nominaci přijal. Má ale jasnou představu, co by strana měla dělat dál. "Topka je silná a kvalitní strana, máme řadu velmi schopných kandidátů a řadu zastupitelů i na komunální úrovni. Ale ten orgán, kde si to musíme vydiskutovat, je sněm," uvedl Válek, který se na sněmu před dvěma lety posunul z pozice řadového místopředsedy na post prvního zástupce Pekarové Adamové.
Koalice Spolu s ODS a lidovci podle něj není projektem na jedno volební období. "Sněm se o tom bude bavit, jak budeme pokračovat dál, co bude budoucnost TOP 09," uvedl Válek. Také s dalšími otázkami odkazoval na sněm. Dnes by měla strana mimo jiné vybrat šéfa poslaneckého klubu. Válek nechtěl odhadovat, kdo by se jím mohl stát. "Z těch poslanců, kteří byli zvolení, všech devět jsou velmi schopní lidé," řekl.