V Ženevě dnes začínají jednání o Íránu a Ukrajině
V Ženevě dnes začíná další kolo americko-rusko-ukrajinských jednání o ukončení války na Ukrajině. Zároveň se v tomto švýcarském městě uskuteční také druhé kolo nepřímých rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem o jaderném programu Teheránu.
Jednání o válce, kterou před téměř čtyřmi lety zahájilo Rusko, naváže na dvě předcházející schůzky v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Jak ale poznamenává agentura DPA, shoda je zatím v nedohlednu. Rusko, jehož agrese si vyžádala statisíce mrtvých a zraněných na obou stranách, totiž nadále požaduje, aby se Ukrajina vzdala i části území, které má stále pod kontrolou, což Kyjev odmítá.
Další kolo vyjednávání je plánované na dva dny. Agentura TASS dnes napsala, že ruská delegace do Ženevy odletěla z Moskvy a v Ženevě ruské letadlo přistane po devítihodinovém letu dnes ráno. Odletět do Ruska má ve středu večer. Za Spojené státy se diplomatických rozhovorů mají znovu zúčastnit vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner.
Oba budou v Ženevě dnes ráno jednat také s Íránem, a to prostřednictvím ománských diplomatů, kteří budou kontakt obou stran zprostředkovávat. Trump chce, aby Teherán uzavřel dohodu, ve které se zaváže, že nebude usilovat o jaderné zbraně a vzdá se obohacování uranu na svém území. Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.
čtk, tb