V Rajchlově straně PRO roste nespokojenost kvůli spojení s Okamurovým SPD, na protest odstoupila místopředsedkyně Turková
Kvůli nesouhlasu s malým prostorem, který dostali na kandidátkách hnutí SPD zástupci Právo Respekt Odbornost (PRO), ukončila členství v této straně Jindřicha Rajchla místopředsedkyně Ivana Turková. V dopise spolustraníkům zveřejněném na facebooku uvedla litvínovská zastupitelka, že nechce bránit novému spojenectví, to ale podle ní směřuje mimo základní pilíře PRO a může skončit sloučením stran ve prospěch SPD Tomia Okamury. Mluvčí SPD Lenka Čejková řekla, že hnutí věc nebude komentovat, jde podle ní o záležitost PRO.
Nespokojenost se spojenectvím zaznívala z PRO i během vyjednávání. Předsednictvo strany v polovině července odhlasovalo, že bude pokračovat v předvolební spolupráci s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD), Trikolorou a Svobodnými. Jde podle něj o jedinou skutečnou vlasteneckou alternativu, která může v zájmu občanů ČR porazit současnou vládu. Nedávno kritizoval spojení i Michal Hašek, bývalý sociální demokrat, který je s PRO spojený.
Mohlo by vás zaujmout:
Jiří Kobza: Myslím si, že Okamura za referendum o EU krvácet nebude
"Právo a respekt bylo obětováno ve jménu všespásného kvazisjednocení za jakoukoliv cenu a odbornost se odvrhla kvůli strachu těch, kteří nevěří ve svou vlastní sílu," napsala Turková. Za důstojné zastoupení a projev partnerské spolupráce nepovažuje dva kandidáty, které má PRO na společných volebních listinách mít. Odmítla zhrzenost kvůli tomu, že se na kandidátku nedostala.
PRO má podle Turkové naději jen na zisk jednoho mandátu, a to pro předsedu Rajchla. K tomu má být součástí poslaneckého klubu SPD, které se netají snahou o sjednocením všech zúčastněných stran pod svými křídly.
čtk, tb