V polovině týdne má do Moskvy vyrazit americký zvláštní zmocněnec. Koncem minulého týdne Trump pro výstrahu Rusům přesunul bojové ponorky
Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek oznámil, že ve středu nebo ve čtvrtek možná vyšle svého zmocněnce Steva Witkoffa do Ruska. Šéf Bílého domu zároveň varoval, že uvalí na Moskvu sankce, pokud do pátku nepřistoupí na příměří na Ukrajině. "Budou sankce, ale docela jim jde se sankcím vyhýbat," sdělil Trump novinářům. "Jsou mazaní a docela dobře se vyhýbají sankcím, takže uvidíme, co se stane," dodal.
Trump dal původně ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi 50 dní na změnu přístupu k válce, na konci července však lhůtu zkrátil na deset dní. Šéf Bílého domu uvedl, že po jejím vypršení hodlá proti Rusku zavést cla a další opatření, pokud Moskva nepokročí na cestě k míru. Americký prezident rovněž řekl, že si nedělá starosti o možném dopadu protiruských sankcí na trh s ropou nebo na její ceny. Spojené státy by podle něj jakýkoli dopad vyvážily zvýšením domácí produkce ropy.
čtk, tb