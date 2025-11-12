V čele hospodářského výboru Sněmovny bude Radim Fiala (SPD), Hřib neuspěl
V čele sněmovního hospodářského výboru stane po dnešku místopředseda hnutí SPD a předseda jeho poslaneckého klubu Radim Fiala. Do funkce předsedy ho dnes zvolili členové výboru. Fiala byl v minulosti místopředsedou i předsedou tohoto výboru. V minulém období byl předsedou výboru Ivan Adamec z ODS. Předsedy výborů musí ještě v jejich funkcích potvrdit plénum Sněmovny.
Ve volbě předsedy se proti Fialovi postavil nominant Pirátů - někdejší pražský primátor a nynější primátorův náměstek Zdeněk Hřib. Fiala obdržel 22 hlasů, Hřib získal dva hlasy, což je počet členů výboru za Piráty.
Hospodářský výbor dnes také rozhodl, že bude mít pět místopředsedů. Zvolil však jen čtyři. Uspěli Ivan Adamec (ODS), který byl dříve předsedou výboru, Igor Červený (Motoristé), Martin Kolovratník (ANO) a Jan Sviták (STAN). Neuspěl Hřib ani Michal Kučera (TOP 09).
Hnutí SPD ve Sněmovně získalo i místo jejího předsedy. Tím se stal předseda hnutí Tomio Okamura. Fiala je poslancem od roku 2006, kdy se do Sněmovny dostal za ODS.
Hospodářský výbor projednává zákony týkající se například stavebnictví, dopravy nebo energetiky. Projednává návrhy rozpočtů ministerstva dopravy, ministerstva průmyslu nebo například Státního úřadu pro jadernou bezpečnost či Energetického regulačního úřadu. ok