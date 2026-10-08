Útoky na datová centra v rusko-ukrajinské válce pokračují, hoří centrum ruského Jandexu
Na datové centrum největší ruské technologické společnosti Jandex v Rjazaňské oblasti v noci na dnešek zřejmě zaútočily ukrajinské drony. Vyplývá to z informací zveřejněných ukrajinskými telegramovými kanály, které sledují ruskou válku proti Ukrajině. Společnost podle agentury Interfax oznámila, že v centru se stal incident, který zasáhl část infrastruktury. Jandex také uvedl, že situace v areálu je pod kontrolou, nikomu se nic nestalo a pracuje se "na odstranění následků incidentu a obnovení zasažených služeb".
Telegramový kanál Astra v noci na dnešek ohlásil, že ve městě Sasovo v Rjazaňské oblasti vypukl požár v komplexu, v němž se nachází i datové centrum Jandexu. V tu dobu ukrajinský kanál Exilenova+ zveřejnil příspěvek, který údajně zachycuje útok na průmyslový areál v Sasovu. Po útoku byly hlášeny velké problémy s fungováním služeb Jandexu, uvedl také Exilenova+. Mezi ty nejdůležitější patří internetový vyhledávač. Telegramový kanál Dožď informoval, že po útoku byly nedostupné i některé další weby na ruském internetu. Šlo například o regionální verzi deníku Komsomolskaja Pravda pro Rjazaňskou oblast.
Pavel Malkov, gubernátor Rjazaňské oblasti, která leží jihovýchodně od Moskvy, oznámil, že protivzdušná obrana v noci na dnešek nad regionem sestřelila dva ukrajinské bezpilotní letouny, uvádí ruská služba BBC. V okrese Sasovo podle něho "vznikl požár na střeše jednoho podniku a v několika soukromých domech byla rozbita skla". O jaký podnik šlo, neupřesnil. Sdělil jen, že podle předběžných informací se nikomu nic nestalo a že na místě pracují záchranné složky.
Astra také informovala, že v noci na dnešek vznikl požár v rafinérii ve městě Salavat v Baškortské autonomní republice. To, zda hořet začalo v důsledku dronového útoku, ale příspěvek nezmiňuje. Podnik Gazprom Něftěchim Salavat patří k největším rafinérským a petrochemickým komplexům v Rusku. Nachází se asi 1400 kilometrů od hranic s Ukrajinou a ukrajinské drony na něj v minulosti útočily.
Ruské ministerstvo obrany ráno podle Rádia Svoboda ohlásilo, že protivzdušná obrana nad různými regiony zneškodnila skoro 400 ukrajinských dronů. Zmiňuje mezi nimi i Rjazaňskou oblast a Baškortskou autonomní republiku.
Rusko proti Ukrajině od února 2022 vede útočnou válku. Napadená země se brání a podniká odvetné útoky na ruském území.
čtk, tb