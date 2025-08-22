USA blokují informace o Ukrajině
Šéfka tajných služeb Spojených států Tulsi Gabbardová zakázala členům americké zpravodajské komunity sdílet informace o jednáních o ukončení války na Ukrajině s partnery v alianci zpravodajských služeb označované jako Five Eyes (FVEY), která kromě USA zahrnuje Británii, Kanadu, Austrálii a Nový Zéland. Informuje o tom web stanice CBS News s odvoláním na nejmenované představitele amerických zpravodajských služeb.
Americké zpravodajské agentury nařízení obdržely prostřednictvím oběžníku, který Gabbardová podepsala 20. července. Směrnice klasifikuje všechny analýzy a informace související s jednáním o míru mezi Ruskem a Ukrajinou jako "bez šíření do zahraničí". Označení znamená, že tyto informace nesmějí být sdíleny s žádnou jinou zemí ani cizími státními příslušníky, uvedly zdroje CBS News. Sdíleny mohou být pouze informace, které už byly zveřejněny.
Nařízení se podle CBS News zřejmě nevztahuje na sdílení diplomatických informací získaných mimo americké zpravodajské služby nebo informací o vojenských operacích, které nesouvisejí s rozhovory o ukončení války. To jsou například údaje, které USA sdílejí s ukrajinskou armádou, aby jí pomohly s obranou.
Význam partnerství zpravodajských služeb FVEY spočívá v tom, že si členské země mohou vzájemně doplňovat zpravodajské informace, dozvědět se více o plánech a schopnostech svých protivníků a na základě toho přijímat politická rozhodnutí, upozornil Steven Cash, bývalý příslušník americké CIA a ministerstva vnitřní bezpečnosti. Cílem je podle Cashe koordinovat postoje členských zemí k dosažení co nejlepší dohody nebo vést co nejlepší válku. Předpokladem takového fungování je, že "my a ostatní čtyři (členové FVEY) sedíme na stejné straně stolu, zatímco na druhé straně sedí protivník," řekl Cash.
Spojené státy s Británií po druhé světové válce podepsaly dohodu o sdílení zpravodajských informací, která měla sloužit jako obranný štít proti Sovětskému svazu. K alianci se později přidaly Kanada, Austrálie a Nový Zéland. čtk, ok