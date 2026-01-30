Trumpova vláda zatkla novináře, který přenášel video z protestu
Federální agenti ve Spojených státech zatkli amerického novináře a bývalého moderátora stanice CNN Dona Lemona na pokyn ministryně spravedlnosti Pam Bondiové. Ministryně to uvedla na sociální síti X. Lemon byl zatčen v souvislosti s tím, že před několika dny z kostela ve městě Saint Paul v Minnesotě živě přenášel protest proti pastorovi, který zároveň působí jako přední představitel tamní pobočky Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Píší o tom americká média.
Bondiová v příspěvku napsala, že federální agenti dnes zatkli Lemona a další tři osoby v souvislosti s tím, co označila za "koordinovaný útok" na kostel v Saint Paul v Minnesotě.
Lemonův právník Abbe Lowell podle stanice CNN uvedl, že k zatčení Lemona došlo v Los Angeles, kde novinář pokrýval ceny Grammy. Lemon je podle Lowella novinářem už 30 let a jeho aktivity v Minnesotě se nelišily od jeho běžné práce. "První dodatek (americké ústavy) existuje proto, aby chránil novináře, jejichž úkolem je odhalit pravdu a hnát mocné k odpovědnosti," dodal právník.
Není jasné, jakému obvinění Lemon v souvislosti s protestem z 18. ledna čelí, píše agentura AP. Lemon, který byl z CNN propuštěn v roce 2023, už dříve uvedl, že se protestu účastnil jako novinář a že není nijak spřízněn se skupinou, která akci zorganizovala.
Prominentní právník v oblasti občanských práv a další dva účastníci protestu byli zatčeni minulý týden, připomněla AP. Prokurátoři je obvinili z porušení občanských práv, jelikož narušili bohoslužbu v kostele Cities Church v Saint Paul.
Ministerstvo spravedlnosti po protestu uvedlo, že protestující "znesvětili svatyni" a že budou čelit vyšetřování. Americký prezident Donald Trump je označil za agitátory a povstalce.
Na záběrech z protestu v kostele demonstranti skandují hesla jako "Pryč s ICE" a "Spravedlnost pro Renée Goodovou", ženu, kterou příslušník ICE Jonathan Ross 7. ledna zastřelil v Minneapolis. Video zveřejnilo hnutí Black Lives Matter (BLM) Minnesota, které se na organizaci protestu podílelo. Protest se konal necelý týden před zastřelením zdravotníka Alexe Prettiho federálními agenty na ulici v Minneapolis 24. ledna.
Rychlé vyšetřování protestu ministerstvem spravedlnosti ostře kontrastuje s jeho rozhodnutím nezahájit občanskoprávní vyšetřování zabití Goodové příslušníkem ICE, píše agentura AP. Ministerstvo doposud neuvedlo, zda takové vyšetřování zahájí ohledně zastřelení Prettiho.
BLM vzniklo na protest proti policejnímu násilí na Afroameričanech. Goodová, která byla běloška, byla zastřelena jen několik ulic od místa, kde bělošský policista Derek Chauvin v roce 2020 při zatýkání zabil černocha George Floyda. Chauvin si odpykává 22letý trest vězení za vraždu.
čtk, tb