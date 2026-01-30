0:00
Zelenskyj říká, že Ukrajina letouny L-159 potřebuje, využila by je v boji proti dronům

Prosba o letouny L-159 trvá, Ukrajina je potřebuje, řekl dnes v rozhovoru pro Český rozhlas ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho země by je podle něj využila mimo jiné v boji proti dronům Šáhed. Pokud by Česko letouny Ukrajině poskytlo, ukrajinská armáda je otestuje a následně bude možné podepsat smlouvu na nové modely, dodal prezident.

Ministr Zůna zatrhl šéfovi vojáků Řehkovi služební cestu do USA

Možnost dodávky čtveřice bojových letounů L-159 pro boj proti ruským dronům zmínil český prezident Petr Pavel během své návštěvy Ukrajiny v polovině ledna. Vládní koalice ale následně podpořila stanovisko ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD), podle kterého česká armáda letouny potřebuje a ČR je Ukrajině prodat nemůže. Ministerstvo obrany i premiér Andrej Babiš (ANO) uvedli, že záležitost považují za uzavřenou.

