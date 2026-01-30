Trump nominoval do čela centrální banky svého člověka. Stávajícímu šéfovi, kterému hrozí vězením, končí mandát v květnu
Novým šéfem americké centrální banky (Fed) se zřejmě stane pětapadesátiletý Kevin Warsh, jeho nominaci dnes oznámil prezident Donald Trump. Warsh už dříve působil v Radě guvernérů Fedu, v čele instituce nahradí dvaasedmdesátiletého Jeroma Powella, kterému končí mandát v květnu. Nominaci ale ještě bude muset potvrdit Senát.
Powella do čela Fedu v roce 2017 nominoval rovněž Trump, v poslední době ale dával prezident často najevo, že není s Powellem spokojen. Fed pod Powellovým vedením podle Trumpa nesnižuje úrokové sazby dostatečně rychle. Warsh by tak mohl zajistit, že politika Fedu bude bližší představám Trumpovy administrativy, uvedla agentura AP.
"Kevina znám už dlouho a nepochybuji o tom, že se zapíše do historie jako jeden z nejlepších předsedů Fedu, možná ten nejlepší,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Podle Trumpa je to člověk, který nezklame.
Warsh byl v letech 2006 až 2011 členem Rady guvernérů Fedu a ve svých 35 letech se stal nejmladším guvernérem v historii této instituce. V současnosti působí jako spolupracovník konzervativně orientovaného Hooverova institutu a jako lektor na obchodní škole při Stanfordově univerzitě.
Základní úroková sazba je nyní ve Spojených státech v pásmu 3,50 až 3,75 procenta. Naposledy se Fed měnovou politikou zabýval tento týden, kdy nechal sazbu beze změn. Trump už dříve řekl, že základní sazba už měla být na jednom procentu.
čtk, tb