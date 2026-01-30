EU považuje íránské Revoluční gardy za teroristy - a Írán na oplátku považuje za teroristy evropské armády
Írán nyní ozbrojené síly zemí Evropské unie pokládá za teroristické organizace. Na síti X to napsal tajemník iránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání. Jde o odvetný krok za rozhodnutí ministrů zahraničí zemí EU, kteří se tento týden v Bruselu dohodli, že íránské revoluční gardy budou na unijním seznamu teroristických organizací.
"EU si jistě uvědomuje, že armády zemí, které se podílely na nedávné rezoluci EU proti Revolučním gardám, považujeme za teroristické. Důsledky proto ponesou ty evropské země, které takový krok podpořily," uvedl Larídžání.
Unijní státy se rozhodly zařadit íránské revoluční gardy na svůj seznam teroristických organizací v reakci na zásah íránského režimu proti nedávným rozsáhlým protestům, který si podle pozorovatelů vyžádal tisíce obětí. Íránské revoluční gardy se tak ocitly po boku Al-Káidy, Hamásu, či organizace Islámský stát, označované někdy arabskou zkratkou Daeš.
O kroku se mezi členskými zeměmi Evropské unie uvažovalo už delší dobu, nicméně mezi státy nepanovala shoda. Pro schválení byla přitom potřeba jednomyslnost. Proti se stavěly zejména Itálie, Francie a Španělsko, nakonec se ale podařilo "situaci odblokovat" a shodu se podařilo nalézt.
čtk, tb