Americká vláda se potkává s lidmi, kteří chtějí utrhnout provincii Alberta od Kanady. Trump už dlouho říká, že chce Kanadu anektovat
Kanadský premiér Mark Carney očekává od vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa respektování kanadské suverenity. Carney to dnes podle agentury Reuters prohlásil v reakci na zprávy amerických médií o tom, že představitelé Trumpovy vlády se opakovaně sešli se zástupci separatistického uskupení Alberta Prosperity Project (APP), které usiluje o nezávislost kanadské provincie Alberta.
Nejmenovaný zástupce Bílého domu sdělil portálu Axios, že vládní představitelé se setkávají s představiteli řady občanských společností, žádné sliby ani závazky ale neučinili. Alberta, která na jihu hraničí s USA, je jedním ze středisek kanadského ropného průmyslu.
Deník The Financial Times napsal, že američtí představitelé se od loňského jara třikrát sešli s lídry hnutí, které usiluje o nezávislost Alberty. Trump v minulosti opakovaně navrhoval, aby se Kanada připojila jako 51. stát k USA. Carneyho a také jeho předchůdce Justina Trudeaua navíc nazýval guvernéry. V čele států USA stojí právě guvernéři.
Kanadská veřejnoprávní televizní a rozhlasová společnost CBC nedávno napsala, že po únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkým komandem a americkém požadavku získat Grónsko je zřejmě nevyhnutelné, že Trumpův tým upře svůj expanzivní pohled na Albertu - území bohaté na ropu, které není s Kanadou zcela spokojené. CBC zároveň uvedla, že vůdci hnutí za nezávislost touží po podpoře americké vlády, nechtějí však Albertu začlenit do USA. Podle CBC lze předpokládat, že čím více bude Trumpův tábor po Albertě bažit, tím méně populárním se separatismus v této provincii stane.
Carney dnes prohlásil, že od USA očekává respekt ke kanadské územní celistvosti. Zároveň řekl, že Trump během jejich rozhovorů nikdy nezmínil separatismus v Albertě. David Eby, který je premiérem Britské Kolumbie, další kanadské provincie, dnes jednání APP s Trumpovou administrativou tvrdě kritizoval.
"Odjet do cizí země a žádat o podporu s rozbitím Kanady, tak pro to existuje jedno starodávné slovo. A tím slovem je vlastizrada," komentoval Eby zprávu The Financial Times.
Vztahy mezi Kanadou a USA jsou od loňského ledna, kdy se do Bílého domu vrátil Trump, napjaté. Carney před týdnem na zasedání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu pronesl kritický projev na adresu USA, kdy své argumenty podepřel esejí Václava Havla Moc bezmocných. Na Carneyho slova následně reagoval ve svém projevu v Davosu Trump. "Kanada žije díky Spojeným státům. Pamatuj na to, Marku, až zase příště budeš činit prohlášení," řekl americký prezident, podle kterého je severní soused USA nevděčný.
čtk, tb