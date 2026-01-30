Macinka a Turek budou jednat se slovenským ministrem životního prostřední Tarabou
Pověřený ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) dnes bude v Praze jednat se svým slovenským protějškem Tomášem Tarabou. Jednání a následného briefingu se podle tiskového oddělení ministerstva zúčastní i poslanec Motoristů a vládní zmocněnec pro politiku klimatu a Green Deal Filip Turek.
Turka odmítl prezident Petr Pavel jmenovat ministrem životního prostředí kvůli kontroverzním postojům a výrokům, čestný prezident Motoristů podle hlavy státu opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Vláda poté Turka jmenovala zmocněncem, Motoristé nicméně na jeho nominaci nadále trvají a prezidentův postoj považují za neústavní.
Macinka, který je také vicepremiérem, nyní řídí jak ministerstvo životního prostředí, tak zahraničních věcí. Už dříve řekl, že Turek bude koordinovat klimatickou politiku mezi resorty, věnovat se bude také vyjednávání s jednotlivými odbornými skupinami. Zaměří se na ekonomické dopady uvažovaných změn a zastupovat bude ČR na některých unijních a neformálních mezinárodních jednáních. Funkci bude vykonávat bez nároku na finanční odměnu, ministerstvo životního prostředí mu však bude proplácet nezbytné náklady.
čtk, tb