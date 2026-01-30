Oloumoučtí mají čím dál raději veřejnou dopravu a pomalu opouští auta
Obyvatelé Olomouce používají veřejnou dopravu v pracovní dny častěji než dříve, naopak méně jezdí auty. Nejčastějším způsobem dopravy po městě zůstává chůze. Vyplývá to z loňského průzkumu dopravního chování obyvatel, který navázal na obdobná šetřeními z let 2016 a 2021. Výsledky průzkumu radnice využije při druhé aktualizaci Plánu udržitelné městské mobility Olomouce. ČTK to dnes sdělil primátorčin náměstek Tomáš Pejpek (ProOlomouc).
V pracovní dny Olomoučané nejčastěji volí chůzi, na kterou připadá 37 procent jejich cest po městě. Následuje veřejná doprava s 31 procenty, automobil s 27 procenty a jízdní kolo se čtyřmi procenty přesunů po městě. Ve srovnání s roky 2016 a 2021 klesl podíl využívání automobilu z 30 procent na 27 procenta, podíl veřejné dopravy naopak vzrostl o čtyři procentní body na 31 procent. Podíl pěších cest a cyklistiky se nezměnil. O víkendech v Olomouci dominuje automobilová doprava se 45procentním podílem, následovaná chůzí a veřejnou dopravou.
Předplacenou jízdenku na veřejnou dopravu mělo loni na podzim 28 procent účastníků průzkumu, což po poklesu v roce 2021 představuje podle Pejpka návrat k hodnotám blízkým roku 2016. Nejčastěji mají jízdenku děti do 17 let a mladí lidé ve věku od 18 do 24 let. "Vývoj využívání veřejné dopravy ukazuje, že se Olomouc postupně vrací k předcovidovým hodnotám. To je důležitý signál pro další rozhodování o investicích do městské mobility," podotkl Pejpek.
Z posledního průzkumu také vyplynulo, že 42 procent olomouckých domácností nemá auto. Podle Pejpka se tak potvrdil dlouhodobý trend patrný již z předchozích průzkumů. Z hlediska pohonu aut stále převažují benzínové motory s podílem 70 procent, s 28 procenty následují vozidla s naftovými motory. Ve srovnání s rokem 2021 se mírně zvýšilo průměrné stáří vozidel a zároveň roste podíl aut s alternativními pohony.
V Olomouci se zároveň zvyšuje počet domácností s více auty. Zhruba 13 procent domácností vlastní dva a více vozů. Podobný trend je dle výsledků průzkumu patrný u jízdních kol.
Průzkum dopravního chování obyvatel byl v Olomouci uspořádán loni v říjnu. Zapojilo se do něj 512 domácností.
čtk, tb