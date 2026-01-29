Rozpočtová rada říká, že předložený rozpočet odporuje zákonu. Babiš její stanovisko "nebere úplně vážně"
Premiér Andrej Babiš (ANO) nebere úplně vážně stanovisko Národní rozpočtové rady (NRR), podle níž je návrh státního rozpočtu na letošní rok v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Věří ministryni financí Aleně Schillerové (ANO), která to podle něj vyvrátila. Babiš to řekl novinářům po dnešní návštěvě vojenské letecké základny v Čáslavi. Předseda NRR Mojmír Hampl ČTK řekl, že je běžné, že politici mění názory na stanoviska rady podle toho, zda jim vyhovují.
Vláda návrh státního rozpočtu schválila v pondělí. Počítá pro letošní rok s deficitem 310 miliard korun po loňských 290,7 miliardy korun. Podle NRR by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout 247 miliard korun. Zákon stanovuje limit pro strukturální saldo veřejných rozpočtů v letošním roce na 1,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Babiš řekl, že stanovisko rozpočtové rady nebere úplně vážně. Míní, že její předseda Hampl vystupuje jako politik a mohl by kandidovat za některé z opozičních uskupení. "Věřím paní ministryni Schillerové, která to vyvrátila, dala k tomu argumenty," dodal.
"NRR bere s nadhledem komentáře k tomu, že někomu straní. Prakticky nikdo na politické scéně v minulém období nepoužíval stanoviska a zjištění NRR v takovém rozsahu, a tak intenzivně ať už ve Sněmovně či ve veřejné komunikaci jako stávající ministryně financí Schillerová. To ale byla v opozici a nevládla. Nyní za rozpočet odpovídá a stejná nestranná zjištění už jí nevyhovují," uvedl Hampl.
"Je to běžný kolorit politického provozu, že titíž lidé stanoviskům NRR tleskají, nebo se jim brání, podle toho, zda jim momentálně politicky vyhovují, či ne. NRR je na to zvyklá a bere to naopak jako potvrzení toho, že měří všem stejným metrem, a že je nestranným strážcem pravidel rozpočtové odpovědnosti vtěleným do platného práva," dodal předseda rady.
NNR v prohlášení zveřejněném na síti X odmítla argument Schillerové, podle které se limit pro výdajové rámce vztahuje pouze na projednávání rozpočtu v řádném termínu v září, nikoli na jeho novely nebo projednání po vrácení Sněmovnou. Ministerstvo financí (MF) se proti stanovisku NRR na svém webu ohradilo a zopakovalo, že podle něj se na přepracovaný rozpočet výdajové rámce nevztahují. Zpochybnilo i výši výdajových rámců, kterou NRR uvedla.
Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.
čtk, tb