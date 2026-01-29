0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak Motoristé vytáhli na Hrad
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
10:20

S Macinkou se spolupracuje výborně, ohlásil premiér Babiš, odvolávat ho nehodlá

Premiér Andrej Babiš (ANO) nezvažuje odvolání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). Spolupráce s ním je výborná, řekl při dnešní návštěvě čáslavské vojenské základny. Podle něj se opozice a média snaží narušit nynější koalici, to se ale nepovede.

Kvůli Macinkovým textovým zprávám pro prezidenta Petra Pavla, které prezident považuje za pokus o vydírání, bude vláda ANO, SPD a Motoristů čelit opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry. Sněmovna o něm začne jednat příští týden v úterý. Babiš už dříve uvedl, že vláda nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem. O Macinkově odvolání neuvažuje. "Myslím, že spolupráce s panem ministrem Macinkou je výborná. Já jsem měl různé koaliční partnery, takže funguje to velice dobře," uvedl Babiš.

Prezident v úterý informoval o tom, že mu Macinka doručil prostřednictvím poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Hrad komunikaci zveřejnil. Macinkovi v ní jde o jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které hlava státu odmítá. Macinka své výroky za vydírání nepokládá. Podle ministra jde o snahu ovlivnit postoj, což je v politice podle něho podstatou každého vyjednávání. V úterý Macinka uvedl, že Pavel se nejmenováním Turka pohybuje mimo ústavní rámec, a proto by neměl vést českou delegaci na letním summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy