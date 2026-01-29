S Macinkou se spolupracuje výborně, ohlásil premiér Babiš, odvolávat ho nehodlá
Premiér Andrej Babiš (ANO) nezvažuje odvolání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). Spolupráce s ním je výborná, řekl při dnešní návštěvě čáslavské vojenské základny. Podle něj se opozice a média snaží narušit nynější koalici, to se ale nepovede.
Kvůli Macinkovým textovým zprávám pro prezidenta Petra Pavla, které prezident považuje za pokus o vydírání, bude vláda ANO, SPD a Motoristů čelit opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry. Sněmovna o něm začne jednat příští týden v úterý. Babiš už dříve uvedl, že vláda nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem. O Macinkově odvolání neuvažuje. "Myslím, že spolupráce s panem ministrem Macinkou je výborná. Já jsem měl různé koaliční partnery, takže funguje to velice dobře," uvedl Babiš.
Prezident v úterý informoval o tom, že mu Macinka doručil prostřednictvím poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Hrad komunikaci zveřejnil. Macinkovi v ní jde o jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které hlava státu odmítá. Macinka své výroky za vydírání nepokládá. Podle ministra jde o snahu ovlivnit postoj, což je v politice podle něho podstatou každého vyjednávání. V úterý Macinka uvedl, že Pavel se nejmenováním Turka pohybuje mimo ústavní rámec, a proto by neměl vést českou delegaci na letním summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku.
čtk, tb