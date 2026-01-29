Unie a Vietnam posilují vazby - další krok k evropskému světu "po Americe"
Evropská unie a Vietnam dnes posílily diplomatické vazby na nejvyšší úroveň. Informovaly o tom obě strany ve společném prohlášení, v němž hovoří například o aktivnější ekonomické, obchodní či bezpečnostní spolupráci. Symbolický krok nepřinášející žádné konkrétní závazky přichází v době, kdy se Evropa i Vietnam musí vyrovnávat s geopolitickým napětím a ekonomickým tlakem vyvolaným zejména cly zavedenými americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
"Ve chvíli, kdy je mezinárodní řád založený na pravidlech ohrožen z mnoha stran, musíme stát bok po boku jako spolehliví a předvídatelní partneři," uvedl po jednání předseda Evropské rady António Costa. Spolu s ním prohlášení podepsal vietnamský prezident Luong Cuong, který dohodu označil za historický milník. Nejvyšší úroveň diplomatických vztahů má Vietnam například s Čínou, Ruskem či Spojenými státy a spočívá například v častějších setkáních předních politiků, uvedla agentura Reuters.
Obě strany se formálně dohodly na "komplexním strategickém partnerství", což je pro Vietnam nejvyšší kategorie diplomatických vztahů. V prohlášení se obecně hovoří o silnějších vazbách v politice či ekonomice, ale i o klimaticky odpovědnějším hospodářství či vládě práva.
Vzájemná obchodní výměna obou stran za 11 měsíců loňského roku narostla proti předloňsku o téměř sedm procent na 66,8 miliardy dolarů (1,4 bilionu korun), napsala agentura AP. Vietnam podle ní těžil z volného globálního obchodu, doplácí však na cla zaváděná Trumpem v důsledku výrazně aktivní obchodní bilance asijské země. Nová americká cla zatěžují i vývoz z EU.
Costa dorazil do Vietnamu z Indie, s níž EU tento týden uzavřela po dvou dekádách vyjednávání obchodní dohodu. Unijní činitelé hovoří o tom, že se Evropa v době rostoucí nejistoty okolo vztahů se Spojenými státy musí orientovat na další partnery z různých částí světa.
čtk, tb