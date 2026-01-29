Ministr školství Plaga by chtěl slovní hodnocení na všech školách. V kombinaci se známkami
V celém českém školství by se mělo podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) uplatňovat konkrétní slovní hodnocení neboli takzvaná formativní zpětná vazba. Je zastáncem jeho kombinace se známkami. Ministr to dnes řekl novinářům při příležitosti předávání pololetního vysvědčení studentkám a studentům Gymnázia Kladno.
Plaga dnes po předávání vysvědčení řekl, že zásadní je získání znalostí a kompetencí do života, zdůraznil, že vzdělávání není primárně věc známek. "Klíčové je, aby proces v té škole probíhal formativní zpětnou vazbou, aby se děti posouvaly," uvedl. Takzvaná formativní zpětná vazba tvoří informace o tom, co konkrétně má student zlepšovat, co mu naopak jde a co má dělat pro to, aby se zlepšil. Slovní hodnocení nemá být podle ministra vydáváno obecně pro všechny, ale zásadní je každodenní zpětná vazba od učitelů.
Gymnázium Kladno se podle ředitele Lukáše Eichenmanna snaží způsoby hodnocení kombinovat, mimo jiné při specializovaných seminářích včetně rozebírání seminárních prací. "Ale ze strany rodičů vnímám, že známky chtějí," doplnil ředitel.
Podle učitelky Gymnázia Kladno Jany Šrámkové, která ve školství působí přes 50 let a v kladenském gymnáziu je od roku 1988, jsou dnešní studenti oproti svým předchůdcům sebevědomější a umí si říct, co chtějí nebo nechtějí. "A připadá mi občas, že jsou vyzrálejší než před těmi 20 30 lety," řekla dnes novinářům Šrámková.
Od školního roku 2027/2028 bude ve všech prvních třídách možné už jen slovní hodnocení a od dalšího školního roku to bude platit i ve druhých třídách. "V této chvíli neplánuji legislativní změnu," dodal dnes Plaga.
čtk, tb