Cena ruské ropy klesá na minima a surovina čeká v tankerech, obchodníci se bojí zpřísněných sankcí
Obchodníci stále častěji využívají tankery ke skladování ruské ropy Urals. Poptávka totiž slábne a zákazníci zvažují rostoucí rizika sankcí. Uvedla to dnes agentura Reuters, která se odvolává na údaje analytické společnosti LSEG a na obchodní data.
Hlavní dovozci Indie a Turecko od konce loňského roku omezili nákupy ruské ropy kvůli přísnějším západním sankcím, mezi nimiž jsou nedávná opatření Spojených států proti společnostem Rosněfť a Lukoil, či zákaz Evropské unie na paliva vyrobená z ruské ropy. Ceny ruské ropy klesly na rekordní minima.
Rostoucí počet tankerů čekajících na vyložení nákladu snížil dostupnost plavidel pro přepravu ruské ropy, čímž se zmenšil už tak omezený objem přepravní kapacity, uvedli obchodníci.
Několik tankerů přepravujících ropu Urals záměrně zpomaluje plavbu, protože plují bez potvrzených odběratelů a snaží se zajistit obchody během plavby, dodává Reuters. Podle vyjádření odborníků a podle odhadů agentury čeká na vyložení nebo zůstává v tranzitu přibližně 19 milionů barelů ropy Urals naložené před 15. prosincem loňského roku.
Prodloužené přestávky během plavby podle obchodníků fakticky mění některé tankery na plovoucí sklady, i když údaje LSEG ukazují, že ne všechna plavidla zůstávají během čekací doby nehybná. Za normálních podmínek trvá přeprava ropy Urals z ruských pobaltských přístavů do Číny přibližně 45 dní a do Indie přibližně 30 dní, ale mnoho lodí teď potřebuje výrazně delší dobu.
Jedním z příkladů je tanker Gattaca plující pod panamskou vlajkou, který spravuje řecká společnost Star Marine Management, píše Reuters. Tento tanker vyplul z přístavu Primorsk na jihu Baltského moře 21. listopadu 2025 s nákladem přibližně 100.000 tun ropy Urals směřující do Indie, ale dosud nedorazil do cíle. Údaje LSEG ukazují, že je na moři už více než 60 dní, z toho asi měsíc u pobřeží Ománu. Společnost Star Marine Management na žádost agentury Reuters o komentář nereagovala.
Prodloužená doba nečinnosti naložených tankerů výrazně zvyšuje náklady prodejců a tlačí nahoru přepravní sazby, protože pomalejší obrat snižuje dostupnost plavidel, uvedli obchodníci.
Sazby za přepravu ropy Urals ze západních ruských přístavů do Indie začaly tento měsíc opět stoupat v důsledku omezené nabídky tonáže, zvýšených rizik při přepravě a bouřek v Černém moři, uvedly zdroje, na které se odvolává Reuters.
čtk, tb