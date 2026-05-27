Trump prokázal u dalších republikánských primárek, že má svou stranu pod kontrolou
Kandidát podporovaný prezidentem Donaldem Trumpem uspěl v úterních mediálně sledovaných republikánských primárkách ve státě Texas, když porazil dlouholetého senátora, za nímž stálo republikánské vedení Senátu. Generální prokurátor Ken Paxton předčil čtyřikrát zvoleného senátora Johna Cornyna, kterého kolegové ze senátu vnímali jako kandidáta s větší šancí v listopadovém souboji proti demokratickému vyzyvateli Jamesi Talaricovi, napsala agentura AP.
Trump se minulý týden jasně postavil za Paxtona, když jej nazval "pravým MAGA válečníkem".
"Prezident Trump je vůdcem naší strany a jeho podpora je nejmocnější sílou v politice," řekl před oslavujícími stoupenci Paxton. Trump nedal na názory předních republikánů ve Washingtonu, kteří jej od podpory odrazovali, prohlásil Paxton. Dodal, že se vidí jako hlavní terč pro demokraty před listopadovými volbami.
Opozice vnímá dlouhodobě republikány ovládaný stát Texas jako jednu z možností, kde získat senátorské křeslo a pomoci si k většině v této komoře Kongresu, což by ztížilo druhou polovinu Trumpova vládnutí ve druhém prezidentském období. Cornyna, který byl poprvé do Senátu zvolen již v roce 2002, viděla řada republikánů jako všeobecně přijatelnějšího kandidáta, který bude mít proti demokratickému sokovi větší šanci.
Cornyn podle AP doplatil na to, že se před Trumpovou druhou prezidentskou kandidaturou nevyjádřil zcela pozitivně o jeho prvním prezidentském období a že zpočátku nepodporoval Trumpovu myšlenku na vybudování zdi na hranici s Mexikem. Prezident se rozhodl vsadit na Paxtona a Texas se stal po Louisianě, Kentucky a Indianě čtvrtým státem, kde jím podpořený kandidát porazil v primárkách zákonodárce obhajujícího svůj mandát. To dokládá Trumpův vliv na voliče hlasující v primárkách, píše AP.
