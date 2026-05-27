Letní šetření vodou, kdy lidem hrozí pokuty za napouštění bazénů a kropení trávníků, už v některých obcích kvůli suchu začalo
Některé obce v Česku začaly kvůli dlouhotrvajícímu suchu omezovat například napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Lidem za porušení zákazu hrozí i vysoké pokuty, zjistila ČTK. Často jde o místa, kde podobná omezení platí každoročně. Na Správu státních hmotných rezerv (SSHR) se zatím obrátila jedna obec se žádostí o zapůjčení cisterny. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se bude sucho dále zhoršovat.
Možnost odběru vody opět omezila například Šindelová na Sokolovsku. "Z důvodu nedostatku vody je celoročně zakázané napouštění bazénů! Napouštět bazény lze pouze po koordinaci s obecním úřadem. Neohlášené napouštění bazénů je pod pokutou 50.000 korun," uvedla obec na facebooku. Starostka Věra Drozdíková (nez.) ČTK potvrdila, že zákaz platí každoročně. "Po domluvě si lidé v obci napouští během léta zhruba 40 bazénů, s obyvateli je dobrá domluva," řekla. V Šindelové žije trvale zhruba 300 obyvatel.
Černovice na Pelhřimovsku vyhlásily zákaz zalévání, napouštění bazénů a jiných velkých odběrů vody z vodovodu 22. května. Stejně muselo město postupovat i v předchozích letech. Podle starosty Jana Brožka (KDU-ČSL) je ale letošní zákaz vyhlášený za posledních mnoho let v nejčasnějším termínu, loni to bylo na konci června. Kvůli oslabení vodních zdrojů platí zákaz ve městě i ve všech místních částech do konce října, případně do odvolání. Starosta neočekává, že by ho bylo možné zrušit dřív.
Bez vody se v neděli pozdě večer kvůli uzavření dodávky a vyčerpání zásob v místním vodojemu ocitli lidé v Doubravčicích na Kolínsku. "Vodárenská společnost v neděli odpoledne kvůli zvýšenému odběru v celém regionu snížila dodávky na 50 procent, proto jsme občany vyzvali k šetrnější spotřebě, ale ta po výzvě naopak narostla, večer se pak kvůli tomu vyprázdnil vodojem," řekl ČTK starosta obce Jaroslav Prkno (nez.). Spotřeba podle něj byla třikrát větší, přestože obec lidem doporučila využívat k zalévání dešťovou vodu a pro naplnění bazénů objednávat vodu z cisterny. V noci z neděle na pondělí se část vodojemu doplnila. "V pondělí přes den to běželo bez problémů a lidem jsme dali vědět, že večer vodojem znovu na noc vypneme kvůli doplnění do běžného stavu," dodal starosta.
Pokud má obec problémy se zásobováním vodou, může požádat o pomoc SSHR. "My s ní podepíšeme nájemní smlouvu a půjčíme jí cisternu na pitnou vodu. Pokud totiž není na území kraje nebo celé republiky vyhlášen nouzový stav, nemůžeme půjčovat naši techniku bezplatně," sdělil dnes ČTK předseda SSHR Pavel Švagr. Dosud této možnosti využila pouze obec Předslav na Klatovsku. "Už v dubnu si půjčila autocisternu na sedm kubíků pitné vody. Zápůjčka je do konce října," podotkl Švagr.
ČHMÚ dnes na facebooku uvedl, že ve středu se ochladí na severu Čech a ve čtvrtek ve zbytku Česka. "Čtvrteční ochlazení přinese studená fronta, přeháněk však na ní bude málo, a tak se i dále bude prohlubovat sucho a zvyšovat nebezpečí vzniku požárů," sdělili meteorologové. Od pátku budou teploty opět stoupat nad letních 25 stupňů Celsia.
